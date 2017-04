FC LEO geeft de punten weg.

Voor FC LEO stond zaterdag het uitduel tegen De Sweach op het programma. In Beesterzwaag werd het een 5-4 nederlaag voor de Leensters die door dit resultaat nog steeds in acute degradatienood verkeren.In de 4minuut kwam De Sweach in het duel tegen FC LEO door een doelpunt van Ernst Poppinga al op een 1-0 voorsprong. Dat was uiteraard een stevige streep door de rekening van de Leensters die in de 13minuut, door een treffer van Frank Veenwijk, toch weer naast de thuisploeg kwamen. Nog voor de rust scoorden beide teams nog een keer. Eerst zorgde Arthur Beugelink in de 36minuut voor 2-1 maar Frank Veenwijk zorgde er in de 45minuut met zijn tweede treffer van de middag voor dat beide ploegen met een 2-2 ruststand de kleedkamer ingingen. Na de thee was het vervolgens kommer en kwel aan de kant van de oranjehemden die zagen dat de thuisploeg in de beginfase van de tweede helft twee keer wisten te scoren. Een stand die er voor zorgde dat bij de Leensters Rowan Rozema als redmiddel werd ingebracht. Een wissel duidelijk uit nood geboren want de spits van de Leensters was na zijn armblessure eigenlijk nog niet klaar om te spelen. Nadat De Sweach eerst nog op 5-2 was gekomen bewees een nog niet fitte Rowan Rozema echter zijn waarde door in de slotminuten twee keer te scoren. Dat zorgde dat het in Beesterzwaag nog een spannende slotfase werd maar het uiteindelijk bij een 5-4 nederlaag voor de Leensters bleef. Een nederlaag waar Gerke Kersaan behoorlijk de pover in had. ,,Wij geven drie tegengoals gewoon weg en daar valt niet tegen te voetballen. En daar baal ik enorm van.”