Weer geen punten VV Winsum-zondag

Voor de zondagafdeling van VV Winsum wordt het een eentonig verhaal. De zondagvoetballers verloren namelijk voor de vijftiende keer op rij door zondag met 3-1 van De Wilper Boys te verliezen.Het eerste team van de zondagtak van VV Winsum snakt naar het einde van het seizoen. De ploeg had voor het duel tegen De Wilper Boys nog zes duels te gaan waarbij het duel tegen de ploeg uit De Wilp cruciaal genoemd mocht worden. Bij winst zouden de Winsumers namelijk nog wat naar de onderkant van de middenmoot kunnen kruipen zodat er nog een kleine kans was om rechtstreekse degradatie te ontlopen. In de eerste helft van een matig duel kwamen de Winsumers in de 39minuut op een 0-1 voorsprong door een goal van Dennis Abbas. Een stand die ook na vijfenveertig minuten nog op het scorebord stond. Dat zorgde dat de Winsumers zich zeker niet kansloos achten richting een goed resultaat. Ook na de rust bleef het ook aardig gelijk opgaan waarbij de betere kansen zelfs voor de bezoekers waren. Maar het zat de Winsumers zondagmiddag duidelijk niet mee in De Wilp waar men ook na de rust een paar grote mogelijkheden kreeg op meer maar die helaas niet werden verzilverd. Iets wat de gastheren in de tweede helft wel deden. Nadat de thuisploeg eerst via Jeroen Dijkstra op 1-1 was gekomen was het niet veel later Tjibbe Bakker die zijn ploeg in de 73minuut aan de leiding bracht. De gasten probeerde vervolgens nog wel om langszij de thuisploeg te komen maar uiteindelijk gooide Sebastiaan Kuipers het duel in de 86minuut definitief op slot en keerde VV Winsum met een 3-1 nederlaag huiswaarts.