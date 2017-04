Eervol verlies Middelstum

Voor Middelstum stond er zaterdagmiddag een zware dobber op het programma. In Hoogezand moesten de blauwhemden het namelijk opnemen tegen HS’88. Na een duel waarin Middelstum voldoende kansen op meer kregen keerden de blauwhemden uiteindelijk met een 4-2 nederlaag huiswaarts.Middelstum begon dramatisch aan het duel tegen koploper HS’88. Na twee minuten viel al de 1-0 en binnen het kwartier stond het al 2-0 in Hoogezand. Toen de thuisploeg er in de 28minuut ook nog eens 3-0 van wist te maken leek het duel daarom al vroegtijdig gespeeld. Na de 3-0 liet de thuisploeg de touwtjes echter wat vieren wat zich na de rust doorzette. Middelstum kwam daardoor steeds meer terug in de wedstrijd en het werd in de 69minuut, door een goal van Wessel Oosterhof, 3-1. Even later had de arbiter Middelstum een strafschop kunnen geven toen Gerard Bronsema in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. Helaas voor de gasten besloot de arbiter anders zodat de stand 3-1 bleef. Toen Justin de Groot er vervolgens in de 77minuut 4-1 van wist te maken leek de strijd gestreden. Maar Middelstum kwam in de 80minuut toch weer terug tot 4-2 door een eigen goal en kreeg vervolgens nog meerdere kansen op meer. Maar uiteindelijk bleef het bij een stand van 4-2 waar teamleider Bart Poortinga een simpele verklaring voor had. ,,We missen gewoon een afmaker die de kansen die we steeds creëren weet af te maken.”