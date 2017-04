Teleurstellend verlies De Heracliden.

De Heracliden moest zaterdag op bezoek bij nummer vier Amicitia VMC dat moest winnen om in het spoor van Poolster te blijven. In Groningen werd het daarom een lastig duel voor de degradatiekandidaat uit Uithuizermeeden die echter met een sneue 1-0 nederlaag naar huis werd gestuurd.In Groningen begon De Heracliden sterk aan het duel tegen Amicitia VMC. Er kwamen direct in de beginfase al een paar grote kansen voor de gasten die echter het geluk niet aan hun zijde hadden. Amicitia VMC zette daar in de eerste helft aanvallend weinig tegenover zodat het na vijfenveertig minuten nog steeds 0-0 stond. Ook in het begin van de tweede helft waren de betere mogelijkheden voor de gasten om op voorsprong te komen. Zo kwam Mark Knol een paar alleen voor de keeper van Amicitia VMC die tot twee keer toe alle geluk van de wereld had dat hij nog op het nippertje redding wist te brengen. Waar De Heracliden niet wist te scoren deed de thuisploeg dat in de 72minuut wel toen Cees Jan Diepeveen met een kruising tussen een mislukte voorzet en een schot doelman Pieter Buikema wist te passeren. Na de 1-0 voor de thuisploeg werd het even later nog vervelender voor de formatie van Kees Pranger toen Henk Wieringa met direct rood het veld moest verlaten. Wieringa moest, na een mislukte pass van Mark Linstra, aan de noodrem trekken en moest dat met een veldverwijzing bekopen. Maar ook met een man minder creëerden de gasten zich vervolgens nog voldoende kansen op de gelijkmaker. Maar ook in de slotfase had men duidelijk het geluk niet mee zodat het een teleurstellende 1-0 nederlaag voor De Heracliden werd. ,,We hebben ons verschrikkelijk tekort gedaan tegen Amicitia. Qua kansenverhouding hadden we ruim moeten winnen,” was na afloop het helder commentaar van een duidelijk teleurgestelde Kees Pranger.