Marum veel te sterk voor Boerakker: 5-0

Afgelopen zaterdag vond de derby der Gemeente Marum plaats. Gezien de eindstand zou je in eerste instantie denken dat Boerakker bijkans Marum is uitgeblazen, echter niets is minder waar.door: Arend van der MeulenNadat de wedstrijd later was begonnen omdat Pluvius had besloten de kranen wijd open te draaien, besloten beide teams er een mooie open wedstrijd van te maken. Uiteraard vonden de 203 toeschouwers dit prima. In hoog tempo ging de bal rond op het bij plekken toch wel erg natte kunstgrasveld. Hier zal nog wel even actie op gemaakt moeten gaan worden. De eerst kans was voor Boerakker. Een opgelegde kans na een fraaie actie werd echter niet binnengeschoten. Direct al een moment waarop de wedstrijd een heel andere wending had kunnen nemen, maar ja………….als! Tom Boezerooij had vervolgens Marum in het eerste kwartier ook op voorsprong kunnen brengen, maar ook hij besloot zijn kruit droog te houden. Na 20 minuten komt Boerakker weer gevaarlijk door op links, een schot verdwijnt ternauwernood aan de voor Marum goede kant van de paal. In de 32ste minuut besloot verdediger Dennis Swieringa om mee op te stomen naar de overzijde. Aangezien Swieringa bovengemiddeld aan de lengte is, werd besloten om een hoge voorzet te verzenden, die de goed opgestelde Swieringa voor het inkoppen had, echter hij wist de bal in het geheel niet te raken. Zelfs Jules de Korte etc. etc. Maar dan in de 37ste minuut, Daan Assink, verbeten trek om zijn mond, vindt het dan genoeg geweest en verlaat zijn defensieve stelling om een prachtige, splijtende, niet te omschrijven pass op Dennis Swieringa te geven, die inmiddels naar de rechterkant is uitgeweken en een voorzet op maat geeft die dankbaar door Marc Oldewarris binnengeschoten wordt. In de 37ste minuut, vlak voor de rust, er zijn mindere momenten te bedenken. Marc Oldewarris besluit om een paar minuten later op avontuur te gaan en tussen 2 spelers van Boerakker door, een "Suarezje" zou je het kunnen noemen, weet hij in kansrijke positie de 2 - 0 te maken. Vlak voor de rust weet Boerakker de 2 - 1 te scoren, echter had de scheidsrechter buitenspel geconstateerd en ging het feest niet door. Direct na de rust wederom, net als in de eerste helft, na 5 minuten weer een enorme kans voor Boerakker en had de ploeg weer terug in de wedstrijd kunnen brengen, echter ook nu langs de verkeerde kant van de paal. Ook dit had een kantelmoment kunnen zijn. In de 74ste minuut troeft Boezerooij weer een aantal tegenstanders af en met een harde schuiver laat hij de 3 - 0 aantekenen op het scorebord. Verdediger Lasut van Boerakker wordt gewisseld en hierna is het hek definitief van de dam. Zowel Oldewarris(83min.) als Boezerooij(90stemin.) weten de roos nog te treffen, wat uiteindelijk de 5 - 0 overwinning oplevert.Boezerooij is clubtopscoorder met 16 doelpunten, gevolgd door Oldewarris met 15 goals. Van de in totaal 43 competitiedoelpunten hebben zij 72,09 % voor hun rekening genomen. Loppersum verliest van Glimmen en Noordwolde wint weer. Geloven de spelers van Marum er nog steeds in? Volgende week uit tegen Appingedam, aanvang half 3, er zijn nog kaarten