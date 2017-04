Doelpunt in de slotseconde redt Winsum VR1

Afgelopen zaterdag speelden koploper in de 2klasse D ACV VR1 en nummer 2 van de ranglijst Winsum VR1 tegen elkaar in Assen op sportpark Stadsbroek. Met 3 verliespunten meer moest er door Winsum gewonnen worden om het kampioenschap in eigen hand te houden, bij verlies kon ACV de titel eigenlijk nauwelijks meer ontgaan.Op het verouderde kunstgras speelde Winsum, zonder de afwezige Annick de Vries maar met haar prima vervanger Indy Balk, een zeer moeilijke 1helft. De bal bevond zich veelal op de helft van Winsum. Dat leidde uiteindelijk in de 17minuut tot de 1-0 voor ACV. Vanaf ca. 25 meter schoot Laura Heling tussen meerdere verdedigers de bal net over keeper Willisa Scholtens heen in de touwen. Daarna ontstonden er wat kleine mogelijkheden voor Winsum, maar uit hoekschoppen van Alieke Tuin miste de kopbal van Melinda Hilbelink de kracht en van Yvonne Visser de richting. Het was toch voornamelijk ACV wat de klok sloeg, maar tot aan de rust werd er niet meer gescoord. Zodoende bleef Winsum in de wedstrijd.Na rust probeerde Winsum de spanning van de wedstrijd van zich af te schudden. ACV bleef ook in de 2helft makkelijker voetballen, maar Winsum kon duidelijk meer druk naar voren zetten zonder direct tot kansen te komen. Die kansen kwamen er wel weer voor ACV, maar de verdediging van Winsum bleek wederom standvastig en bleef met veel inzet overeind. De voor ACV zo belangrijke 2-0 viel niet, mede door een fantastische redding van Willisa Scholtens. Een bal die van richting werd veranderd dreigde in de rechterhoek te verdwijnen, maar met een katachtige reflex wist ze de bal met haar vingertoppen net langs de goede kant van de paal tot hoekschop te verwerken. Coach Alfred Sterrenberg van Winsum wist dat zolang het nog 1-0 stond, er altijd nog een kansje bestond dat de bal een keer goed zou vallen voor zijn vrouwen. Hij verving Saskia Bakker voor Minke Lalkens en hij besloot achterin 1 op 1 te gaan spelen en gokte erop dat ACV zich zou laten terugzakken om de 1-0 vast te houden. En ondanks dat ACV er een paar keer gevaarlijk uitkwam, zakten ze steeds verder terug. De keeper van ACV kreeg in de laatste 10 minuten meer ballen dan daarvoor in de hele wedstrijd en de coaches van ACV werden al enigszins nerveus. Jenny de Blécourt verving Sabine Jansen bij Winsum en het was bij de gasten loeren op misschien nog dat ene momentje dat zou komen. En dat momentje kwam er. Gezien het aantal blessuregevallen in de 2helft besloot de goed leidende scheidsrechter Steenbergen uit Koekange een paar minuten extra tijd bij te trekken. Dat leverde meerdere hoekschoppen op voor Winsum. De laatste hoekschop werd door Minke Lalkens kort genomen op Alieke Tuin, die bijna op de achterlijn een voorzet afleverde. Alle verdedigers inclusief de keeper van ACV stonden in het voorste deel van het 5 metergebied. De bal zeilde over iedereen heen richting 2paal. Ondertussen had Chantal Streppel zich onttrokken aan haar bewaakster en rende vol overtuiging richting 2paal. Ondanks dat iedereen het met eigen ogen heeft gezien, kan niemand reproduceren wat er daarna nou werkelijk precies gebeurde. De verhalen lopen uiteen van …”de bal werd door Chantal Streppel licht getoucheerd, waarna de bal via binnenkant paal in het doel verdween” …. Via…. “de bal viel via de binnenkant van de paal binnen zonder dat Chantal Streppel hem raakte” ……tot….. “de bal kwam op de paal en via het lichaam van Chantal Streppel verdween die alsnog in het doel”. Maar de 1-1 was een feit. ACV mocht nog aftrappen, maar nadat de bal 1 omwenteling had gemaakt werd de wedstrijd de geschiedenisboeken in gefloten.Uiteraard was Winsum uitgelaten dat ze toch nog 1 punt uit het vuur wisten te slepen. Spelers en begeleiders van ACV hadden echter de smoor in. Nu is het maar afwachten of ACV dat gevoel gaat meenemen naar de komende wedstrijden en nog punten gaat morsen. Dat is immers nodig als Winsum nog een kans op het kampioenschap wil maken. Zelf de resterende wedstrijden winnen en hopen op een verliespartij van ACV. Alleen dan wacht er nog een beslissingswedstrijd om het kampioenschap. Maakt ACV geen fout dan gaat Winsum de nacompetitie in om alsnog een plek te bemachtigen in de 1klasse. Winsum speelt komende zaterdag thuis tegen nummer 4 van de ranglijst, Groen Geel VR1 uit Groningen. ACV gaat op bezoek bij nummer 6 Drenthina uit Emmen.Opstelling Winsum VR1:Keeper: Willisa ScholtensAchter: Indy Balk, Sabine Jansen (80min: Jenny de Blécourt), Yvonne Visser, Marlies BijmanMidden: Jolien Dijk, Linda Bakker, Melinda HilbelinkVoor: Alieke Tuin, Saskia Bakker (60min: Minke Lalkens), Chantal StreppelEinduitslag: 1-1 (rust: 1-0)Scoreverloop:17minuut: 1-0 Laura Heling93minuut: 1-1 Alieke Tuin / Chantal Streppel