Dames S.V. Marum, Kampioen. Op naar de derde klasse!

Afgelopen zaterdag konden de dames van sv Marum kampioen worden. Er moest worden aangetreden tegen Gomos, uit Norg. De Norger dames stonden onderaan, dus dit ging vast geen probleem opleveren. Kampioenswedstrijden zijn vaak vreemde wedstrijden. Net of er andere, hogere machten bij komen kijken. Ok, het sprankelende spel van de dames was de laatste wedstrijden weliswaar al verdwenen, maar toch hoop je op een ommekeer in een dergelijke wedstrijd.Na 30 seconden lag de bal er namelijk al in. Na een mooie actie van Roos van der Veen belande de bal tegen de paal, maar door attent reageren van Yvonne Veenstra stonden de Dames met 1 - 0 voor. Twee minuten later was de stand alweer 1 - 1. Uit een corner werd de bal door de Drenten in het doel gewerkt. De vreugde was dus van korte duur. Even later wist Ilse van der Meulen als winnaar uit een duel te komen op de "16" en tikte de bal achter de keeper; 2 - 1. Na 12 minuten probeerde Roos van der Veen het met een afstandsschot. De bal zweefde prachtig naar de linkerbovenhoek, echter de keeper wist net redding te brengen. Direct hierna kregen de bezoekers de kans op 2 - 2, echter alleen op de keeper af wist de aanvaller deze niet te passeren. Nu was Marum weer aan zet, echter ook Yvonne Veenstra wist de keeper niet voorbij te komen. Vervolgens was de beurt aan Laila Boezerooij, met een prachtig schot(buitenkantje rechts) ging de bal rakelings over. De tweede helft was nog maar net begonnen toen Laila Boezerooij wederom een kans kreeg. Ze hoefde niet lang na te denken, drukte af en de 3 -1 lag erin. Hierna werd het spel van de kampioenen slordiger en wist zowaar Gomos de 3 -2 te produceren. Echter 4 minuten voor tijd wist de verdienstelijk spelende Rensina Bijlsma de beslissende 4 - 2 te maken. Het kampioenschap was binnen en dat met nog 3 wedstrijden te gaan! De voorsprong op Opende is 14 punten en men kan rustig stellen dat het tijd is geworden dat de Marumers het een treetje hoger gaan proberen. Met dit team moet het absoluut mogelijk zijn om handhaving te bewerkstelligen.Nadat de wedstrijd werd afgefloten ontstond er een spontaan feest. Voorzitter Simon Neef feliciteerde de dames en overhandigde de champagne, die dankbaar werd ontkurkt. Vervolgens kwam het meisjesteam in wedstrijdtenue oplopen en overhandigde iedere speelster een bloemetje. Een pracht gezicht wat de feestvreugde nog meer deed toenemen en helemaal toen bleek dat Stalhouderij Willem Poelman een huifkar te beschikking had gesteld. Pieter Radema zorgde dat de Dames al feestend door Marum heen werden gereden, maar bovenal weer veilig werden teruggebracht bij het episch centrum van deze middag; de kantine van de sv Marum. In het winkelcentrum moest men zowaar opletten om de enthousiaste belangstellenden niet over de tenen te rijden. Aangekomen bij de kantine, waar de derby Marum - Boerakker net was begonnen, was de tijd eindelijk aangebroken om het kampioensfeest te vieren. De kantine was afgeladen vol en onder leiding van een werkelijke fenomenale Rik Hoogland, een zanger van het Hollandse levenslied, werd het feestsein op donkergroen gezet. Het schijnt dat de laatste feestgangers het pand pas op zondag hebben verlaten. Al met al een geweldige happening, waar iedere Marumer trots op mag en kan zijn!