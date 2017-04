Cruciale overwinning EKC dames

Na 3 nederlagen op rij en weggezakt te zijn naar de onderste regionen van de ranglijst pakten de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdagmiddag 1 april drie cruciale punten tegen het studentenelftal van GSVV The Knickerbockers 2 uit Groningen. Uit had EKC met 1-2 gewonnen en ook nu was een overwinning noodzakelijk om aansluiting te houden met de veilige plaatsen op de ranglijst.door Jitse DrentOnder leiding van scheidsrechter E. de Haan legde EKC een strijdlust aan de weg die de basis zou leggen voor de uiteindelijke zege. Al gelijk zette EKC Knickerbockers onder druk wat resulteerde in een aantal goede kansen die vooralsnog geen resultaat kregen. Ook was de kleine keepster van de stadjers goed op dreef. De blauwhemden waren zelf bij vlagen wat gevaarlijk maar wisten daar ook niets mee te doen. Er werd in een pittig tempo gespeeld waardoor ook het publiek aanzienlijk vermaakt werd. In de 32e minuut nam EKC de leiding. Na drie schietkansen en een hoop gerommel voor het Knickerbockersdoel was het Michelle Koster die de trekker overhaalde: 1-0. EKC wilde meer en nadat keepster Nicky Bos een stadjer aanval onschadelijk maakte sloeg de thuisploeg in de 42e minuut opnieuw toe. Janet Toonder was de aangeefster en Sarah Rijzinga drukte deze tegen de touwen: 2-0. Dit bleef het tot de rust.Na de rust zakte EKC wat in. Het liet Knickerbockers meer komen opzetten. Weliswaar waren de eerste kansen voor EKC maar het waren de gasten die in de 60e minuut de aansluiting vonden. Vanuit een hoekschop werd de bal achter keepster Bos ingekopt: 2-1. Nu moest EKC oppassen niet verder in te zakken. Gelukkig voor EKC liet Knickerbockers zien waarom het zo laag staat doordat het geen gebruik maakte van het eerder genoemde behoudens een mislukte corner. Uiteindelijk stelde EKC de zege in de 71e minuut min of meer veilig. Minke Toonder vond Sarah Rijzinga die op de keepster vastliep waarna de meegekomen Emma Postma alsnog raak knalde: 3-1. Hierna kwam even Knickerbockers opzetten maar keepster Nicky Bos stond op haar post. In de 79e minuut werd Michelle Koster gewisseld voor Marije Roelink. EKC wilde meer doelpunten maar slaagde daar niet meer in. Knickerbockers kwam er al helemaal niet meer aan te pas zodat EKC de volle buit binnenhaalde en weer naar boven kan kijken. Directe degradatie is nu min of meer wel afgewend maar de combinatie wil ook graag weg bij de promotie/degradatiewedstrijden-posities op de ranglijst. Komende zaterdag kan daar in de uitwedstrijd tegen SJO Bergum BCV Combinatie in Bergum om 14.30 uur een begin mee worden gemaakt.EKC – GSVV The Knickerbockers 2 3-1 (2-0). 32. Michelle Koster 1-0; 42. Sarah Rijzinga 2-0; 60. TKB 2-1; 71. Emma Postma 3-1.Scheidsrechter: E. de Haan (Eenrum)EKC: Emma Postma, Suzanne Bergstra, Gretha Annema, Nicky Bos, Rebecca Postma, Wendy Reitsma, Janet Toonder, Michelle Koster (79. Marije Roelink), Minke Toonder, Sarah Rijzinga, Irene Bos.