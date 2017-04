EKC 2 dames gelijk tegen VV Winsum 3

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen hebben zaterdagmiddag 1 april eindelijk weer eens een punt gepakt in de wedstrijd tegen Winsum 3 op Sportpark Eenrum. Eerder werd het in Winsum 3-3 en nu 2-2.Aanvankelijk leek het daar niet op daar het in de eerste helft niet echt liep. Gedurende twaalf minuten toen EKC met 10 dames startte werd er nog de nodige strijdlust aan de dag gelegd maar toen men door aanvulling van twee speelsters van de MC meisjes (Malyn van der Tuuk en Veerle Oorebeek) weer compleet was zakte men weer wat in. Gelukkig was keepster Christina Prins goed op dreef en behoedde zij haar team voor een vroegtijdige achterstand. EKC kreeg zelf enkele mogelijkheden maar deze werden niet benut. Het was Winsum dat in de 25e minuut doorbrak en de 0-1 op het scorebord zette. Winsum was nu min of meer de betere ploeg hoewel EKC ook wel wat terug probeerde te doen. Chantal van Dort liep vast op de keepster, Sanne Werkman schoot over en Marijn Nienhuis net naast. Het was wederom Winsum dat profiteerde van fouten in de defensie dat in de 40e minuut op 0-2 kwam wat het tot de rust bleef.Na de rust zag men een ander EKC. De thuisploeg legde nu meer strijdlust aan de weg en dat betaalde zich na 5 minuten uit. Charlotte van Dort brak door en scoorde de aansluitingstreffer: 1-2. EKC wilde meer en ging daar dan ook voor. De kansen hiervoor waren er ook maar doordat mede speelsters elkaar voorin in de weg liepen – een teken hoe gretig ze waren – werden deze niet benut. In de 58e minuut viel de gelijkmaker alsnog voor EKC. Inge Mulder vond Romy Rijzinga die vanaf de rechterflank de bal heel mooi over de Winsum-keepster schoot: 2-2. Nu wilde EKC natuurlijk meer en deed daar zeker ook alle moeite voor. Het was nu de bovenliggende partij maar wist dit niet uit te bouwen in doelpunten. Scheidsrechter J. Rensema uit Groningen wees de leiding van Winsum nog even terecht na aanmerkingen op zijn leiding. De betere kansen waren nu voor EKC maar op de één of andere manier mocht de bal er niet in. Zo bleef het bij 2-2 wat gezien het wedstrijdbeeld wel een terechte uitslag was maar EKC had toch graag wat meer gewild.25. Winsum 0-1; 40. Winsum 0-2; 50. Charlotte van Dort 1-2; 58. Romy Rijzinga 2-2.J. Rensema (Groningen)Romy Rijzinga, Christina Prins, Sanne Werkman, Ryanne Bakker, Inge Mulder, Iemke Jongsma, Iris Knol, Berdien Bartelds, Marijn Nienhuis, Malyn van der Tuuk, Veerle Oosterbeek, Charlotte van Dort.