’t Zandt wint van NEC Delfzijl

Zaterdag moesten de mannen van vv ’t Zandt het in eigen huis opnemen tegen het vijfde elftal van NEC Delfzijl. De uitwedstrijd in Delfzijl ging eerder dit seizoen met 7-0 verloren, dus de ’t Zandtsters waren uit op revanche. En revanche dat kwam er, aangezien ’t Zandt na 90 minuten spelen met 4-1 als winnaar het veld verliet.’t Zandt begon gretig op het hobbelige veld van ’t Zandt Siro, en creëerde direct enkel kansen. Uiteindelijk was het in de 16e minuut clubtopscoorder Cees bij de Leij die vanuit een vrije trap ’t Zandt op voorsprong schoot (1-0). Niet veel later was het Tim Dijkhuis, die vanuit een voorzet van Bij de Leij de bal hard binnen kopte. Nog voor rust wist Dijkhuis (tevens voorzitter van vv ’t Zandt) zich tot Man of the Match te bombarderen, door de bal nog twee keer achter de goalie van NEC Delfzijl te krijgen. Met deze zuivere hattrick van Dijkhuis ging ’t Zandt positief gestemd de rust in.Na de thee viel het met bakken uit de hemel, waardoor het voor beide ploegen een zware tweede helft zou worden. De Havenstad bewoners begonnen feller aan het tweede deel en dit resulteerde dan ook snel in een doelpunt voor de gasten (4-1). Even later kwam NEC Delfzijl met 10 man te staan toen één van de Delfzijlsters wegen verbaal wangedrag met een rode kaart het veld kon verlaten. ’t Zandt wist hier uiteindelijk niet van te profiteren, waardoor 4-1 de eindstand bleef.