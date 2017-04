Gehavend Pernis behoudt koppositie tegen Drachtster Boys

Vrijdag 31 maart stond de topper vv Pernis tegen Drachtster Boys op het programma. Vv Pernis, de lijstaanvoerder van de competitie, zat in een goede flow. Voorafgaand aan de wedstrijd stond Drachtster Boys op de tweede plaats.Drachtster Boys begon zeer scherp aan de wedstrijd. Het veroverde gelijk de bal na de aftrap van vv Pernis. Lotte Donath speelde Marian Meijer aan die op haar beurt de bal passte naar Jessie Prijs. Laatstgenoemde schoof de bal beheerst onder keepster Bianca Troost door; 0-1.Na vijf minuten leek Pernis van de schrik bekomen en kwam het steeds vaker op de helft van Drachtster Boys. Teuny Bosma zag een verdekt afstandsschot van Suzanne Bakker pas op het laatste moment aankomen en kon nog maar net redding brengen.Een vrije trap op een aantrekkelijke positie voor Pernis werd door Bakker hard ingeschoten. Het schot werd echter geblokt door een medespeelster.Het vervolg van de aantrekkelijke eerste helft leverde geen doelpunten meer op.In de 2helft bracht Bernou Hylkema Esther van Toledo in balbezit. Zij zette goed voor en Jessie Prijs kon de bal binnentikken; 0-2.Lang zag het er naar uit dat Pernis niet tot scoren kon komen. Twaalf minuten voor tijd verraste Jennifer Oliveira Atty Eelkema. Een impulsieve omhaal belandde op de uitgestoken arm van Eelkema en de scheidsrechter legde de bal op de stip. Suzanne Bakker maakte geen fout en schoot de 1-2 binnen.Esra van der Heide bracht de marge terug naar twee doelpunten. Een schot van Jessie Prijs werd gekeerd door Troost. De rebound werd verwoestend in de kruising geschoten door van der Heide; 1-3.Vier minuten voor het einde zette Pernis de formatie om en dit zorgde voor verwarring bij de vrouwen uit Drachten. Dounia el Biyar mocht van achteruit vrij doorlopen en schoot de aansluitingstreffer binnen; 2-3. Nog geen minuut later maakte Pernis gelijk. Suzanne Bakker passeerde Bosma; 3-3.Milenca van Ee kon twee minuten voor tijd de vrijstaande Felicia Farhad Sedighi aanspelen. Zij schoot de bal onder Bosma door in het doel; 4-3.In de laatste minuut deelde Felicia Farhad Sedighi de definitieve mokerslag uit. Zij scoorde de 5-3 wat tevens de eindstand was.