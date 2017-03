FC LEO in matig duel naar punt tegen RWF

FC LEO pakte afgelopen zaterdag een belangrijk punt tegen hoogvlieger RWF, waar men met wat meer geluk zelfs wel drie punten had kunnen krijgen. In een verder saai duel, waren de Leensters de bovenliggende partij qua kansen, maar was RWF de ietwat betere voetballende ploeg. De Leensters misten de scherpte in de afwerking, maar verdedigden daarentegen uitermate volwassen. Dit resulteerde voor de neutrale toeschouwer wellicht in een saai duel, maar het bracht de Leensters een zwaar verdiend punt, in strijd tegen degradatie (0-0).Trainer Gerke Kersaan zag de ziekenboeg in Leens de afgelopen week langzaam leeg lopen. De selectie begint weer aardig 4-klasse waardig te worden gaf hij aan. Marcel Kadijk kon na een scheenbeenblessure gelukkig weer aansluiten met de groep en stond afgelopen zaterdag weer wissel. Voor Rowan Rozema kwam daarentegen de wedstrijd nog te vroeg. De van een elleboogblessure terugkomende aanvaller, was onvoldoende hersteld en moest noodgedwongen vanaf de zijlijn toekijken. Het ziet er echter naar uit dat de aanvaller binnenkort weer terug kan keren in de selectie van de Leensters. Een opsteker die Gerke Kersaan wel gebruiken kan. De Leensters voetballers kunnen de laatste wedstrijden redelijk meekomen, maar hebben veel moeite met scoren. Op dat gebied wordt Rozema node gemist in Leens. Toch waren het de Leensters die in de beginfase nadrukkelijk op zoek gingen naar een treffer. De eerste speldenprik werd gelijk in de eerste minuut uitgedeeld door Veenwijk. Met een typische Veenwijk-actie ontfutselde hij de bal van zijn directe tegenstander. Ter hoogte van de 11 meter legde hij de bal panklaar voor een medespeler, maar helaas was er niemand in de buurt die het laatste zetje kon geven. Even later was het Schuttenbeld die het van afstand probeerde, maar zijn schot werd gekraakt door de verdediging van RWF. Gaandeweg de eerste helft ging RWF steeds beter voetballen. Het optische veldoverwicht leverde echter geen grote kansen op. Het enige gevaar voor keeper Zijlstra, werd gesticht door zijn eigen verdediging. Een scherpe voorzet van Jacob Venema werd door Leo-verdediger Coen Smit, als een volleerd aanvaller, snoeihard op eigen doel gekopt. Keeper Zijlstra was attent en bokste de bal uit de bovenhoek. Ondanks het sterkere RWF, bleef FC LEO aanvallende de gevaarlijkste ploeg. In de 22minuut was Hans Hofman nog het dichts bij een doelpunt. Een strakke voorzet van Schuttenbeld werd door alles en iedereen gemist. Hofman dook alleen op voor keeper Weening, maar een lichte duw van Wagenaar was voldoende om Hofman uit balans te brengen, zodat de kopbal nipt naast ging. Enkele minuten later had Veenwijk de Leensters op voorsprong moeten zetten. Zijn kopbal, belandde echter buiten bereik van de keeper op de buitenkant van de paal. Even voor rust veerde het publiek in Leens nog een keer op, maar het prachtige schot van Schuttenbeld werd op evenzo prachtige wijze door keeper Weening uit de kruising geranseld. Met een 0-0 ruststand werd door beide ploegen de kleedkamer opgezocht. Na de thee kwamen de ploegen onveranderd het veld op. Het was RWF dat als beste uit de rust kwam. Al in de 48minuut leken de gasten op een 0-1 voorsprong te komen. Een scherpe voorzet werd bij de tweede paal binnengetikt door Jelmer Donker. Grensrechter Tammens had echter gezien dat Donker in buitenspelpositie stond en op zijn advies werd de goal geannuleerd. Even later was FC LEO weer dichtbij een voorsprong. Een vrije trap van Rietema werd door Veenwijk op het dak van het doel gekopt. Na deze schermutselingen was de wedstrijd lange tijd in balans. Er werden niet of nauwelijks kansen gecreëerd door beide teams. Voor de neutrale toeschouwer was er niet veel te genieten, behoudens het prachtige weer. FC LEO verdedigde volwassen en gaf zeer weinig weg. Aanvallend kon het echter geen vuist maken, zodat er weinig kansen te noteren vielen. Na een half uur veerde het publiek nog even op, maar een bekeken kopbal van Veenwijk werd door Sake van der Meulen van de doellijn gehaald. In de nastoot knalde Hans Hofman nog op doel, maar zijn schot ging rakelings naast. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd kon Marcel Kadijk zijn rentree maken. Met de komst van Kadijk leek er nog even een beetje leven in de brouwerij te komen, maar doelpunten leverde het niet meer op. FC LEO en RWF eindigden de wedstrijd, zoals ze waren begonnen, met een 0-0 stand. Al met al een terechte stand, aangezien FC LEO aanvallend net te kort kwam en RWF voetballend misschien wel beter, maar veel te slap speelde voor een team dat op de tweede plaats bivakkeert. Aankomende zaterdag mag FC LEO naar Beetsterzwaag, waar naaste concurrent de Sweach wacht. Na twee gelijke spelen op rij, kan FC LEO een overwinning goed gebruiken. Kersaan hoopt dan zijn spits Rozema weer in te kunnen zetten.FC LEO: Zijlstra, Bakker, Batema, Poort, Smit, Rietema, Schuttenbeld, Hofman, Veenwijk, van der Klei (’82 Kadijk), Kolkena.RWF: Weening, Wagenaar, vd Meulen, JS Veenema, C. Veenema, Postma, Baron, J. Veenema, Donker (’71 Bijlsma), Helmus (’78 vd Veen), van Wijk (’84 de Vos)Eindstand: 0-0. Geel: Bakker (FCLEO); Donker (RWF)Gezien het spelbeeld misschien wel een terechte 0-0, maar de grootste kansen waren toch voor ons. Onze aanvallers hebben moeite, de goede keuzes te maken. Hierdoor komen we te weinig in scoringspositie. Als we dan eens voor de goal komen, ontbreekt het ons aan een beetje geluk. We geven echter verdedigend niet veel weg, wat weer een compliment is voor onze achterhoede. Gelukkig komen zo langzamerhand de dragende spelers weer terug van blessures. Heel belangrijk aangezien er nog een paar leuke wedstrijden aan zitten te komen.