Eenrum boekt zakelijke zege op Froombosch.

Eenrum boekte zondagmiddag een zakelijke maar zeer belangrijke overwinning op Froombosch. In eigen huis werd het 3-0 zege voor de Eenrumers die door dit resultaat mee blijven doen om het kampioenschap in zondag 5D.Zonder Bas Hamminga, Siebrand Solinger, Enrique Rubio Garcia en de al langer geblesseerde Sybolt Lindenbergh moest Eenrum het zondagmiddag opnemen tegen middenmoter Froombosch. Een ploeg waar de Eenrumers nog een appeltje mee te schillen hadden. Het heenduel werd namelijk met 4-3 verloren en dat zag trainer Ronald Bouwman als een extra motivatie voor zijn ploeg. ,,Naast dat we bij winst bovenin mee blijven doen is dat natuurlijk ook nog iets wat speelt. Maar gemakkelijk zal het allemaal niet gaan worden want Froombosch is geen ploeg die ons echt ligt,” aldus Bouwman. Direct bij aanvang van het duel in Eenrum werd duidelijk dat er van goed voetbal geen sprake kon zijn. Het hoofdveld van de Eenrumers lag er namelijk ‘fantastisch’ bij wanneer je als koe of schaap was geboren. Maar om te voetballen was de grasmat van een dusdanig dramatisch slecht niveau dat het een wonder mocht heten dat scheidsrechter Beekhuis het duel doorliet gaan. Een beslissing die wellicht werd ingegeven doordat de arbiter voor de wedstrijd hoorde dat de Eenrumers in april een druk programma wacht. De eerste twintig minuten van het duel in Eenrum waren van een dusdanig niveau dat alles en iedereen langs de lijn met een gerust hart de ‘schande van Sofia’ kon bespreken zonder verder iets te missen. Kansen voor de beide ploegen om tot scoren te komen kwamen er niet en ook combinaties die dat predicaat mochten dragen waren niet zichtbaar. Halverwege de eerste helft was daar vanuit het niets opeens een voorsprong voor de gastheren. Goed voorbereidend werk van Bodo Miedema bracht Adem Secer in balbezit. De spits die al een paar weken niet had gescoord nam de bal goed aan en nam bijna van uit stand de bal het doel van Froombosch onder vuur. Daar bleef de corpulente doelman Arne Dijkhuis vervolgens als aan de grond genageld staan op het schot van Secer wat de 1-0 voor de thuisploeg betekende. Een paar minuten later verdween de uitstekend spelende Milan Rutkowsky in het boekje van scheidsrechter Beekhuis. De centrale verdediger schoffelde Sheigi Ali Mugtar fors onderuit en ontving daar terecht een gele kaart voor. Acht minuten voor het rustsignaal had de thuisploeg op 2-0 kunnen komen toen Merlijn Harsema met een fraaie dieptepass Michel Maggi op avontuur stuurde. De rappe aanvaller schoot de bal vervolgens goed binnen maar op het nippertje wist Tim Schreijer nog redding te brengen. Een redding die Schreijer wel een blessure opleverde maar de verdediger kon na een korte verzorging de wedstrijd weer vervolgen. Vlak voor het rustsignaal had Milan Rutkowsky alle geluk van de wereld toen hij weer een overtreding beging op Sheigi Ali Mugtar. De aanvaller van Froombosch was Rutkowsky te snel af die echt van geluk mocht spreken dat Beekhuis zijn borstzakje dicht hield.Waar de eerste helft tegenviel kwam daar aan het begin van de tweede helft maar weinig verandering in. Beide ploegen modderden maar wat aan waarbij de eerste kans voor de bezoekers was. Een schot van Kevin Huizinga spatte in de 52minuut op de lat uiteen en de rebound was vervolgens een prooi voor de ook deze middag weer prima keepende Anton Brontsema. Waar Froombosch de mogelijkheid op de gelijkmaker liet liggen wist de thuisploeg in de 55minuut zijn voorsprong te vergroten. Michel Maggi bracht met een prima pass Adem Secer in stelling en de spits zorgde met zijn 200treffer in het standaardvoetbal voor een 2-0 voorsprong voor de roodbaadjes. Een voorsprong wat betekende dat het duel zo goed als gespeeld was. Aanvallend stelde het namelijk allemaal maar weinig voor bij Froombosch. Dat zorgde dat het duel in de tweede helft wat verder kabbelde en pas in de 75minuut weer een opleving kreeg. Nick Rijzinga werd in het strafschopgebied van de gasten onderuit getrokken en onpartijdige Beekhuis wees gedecideerd naar de stip. Rijzinga nam zelf plaats achter de strafschop en even later stond het 3-0. Na deze derde treffer voor Eenrum besloot trainer Ronald Bouwman tot een dubbele wissel. Naar de kant gingen Adem Secer en Stefan van der Woude en binnen de lijnen kwamen Marc Snijder en Hette-Anne Bakker. Met de beide invallers binnen de lijnen veranderde er vervolgens niets meer aan de stand en deed een prima fluitende scheidsrechter Beekhuis daarom het enige juiste door na precies negentig minuten een einde te maken aan een als kijkspel zeer matig duel.Eenrum-Froombosch: 3-0(1-0).25. Secer 1-0, 55. Secer 2-0, 75. Rijzinga 3-0(str).Scheidsrechter: Beekhuis(Hoogkerk)Gele kaarten: Rutkowsky (Eenrum), Pot, Hoogendoorn(Froombosch)Eenrum: Brontsema; Rutkowsky, Van der Woude(80. Bakker), Van der Tuuk, Dijkstra(70. Roelink); Harsema, Nubé, Rijzinga, Miedema; Maggi, Secer(80. Snijder).Froombosch: Dijkhuis; Pot, Hofman, Huizinga, Hoogenboom; Paarhuis, Aalfs, Mulder, Schreijer; Kramer, Mugtar.Zakelijke overwinningRonald Bouwman: ,, Het enige mooie aan dit duel was dat Adem Secer zijn 200goal in het standaardvoetbal heeft gescoord. En verder hebben we een zakelijke overwinning behaald op een veld waar we het maar niet meer over moeten hebben.”