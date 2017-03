Dure nederlaag Noordpool in titelstrijd

Een door veel invallers verzwakt Noordpool verloor zaterdagmiddag dure punten. In eigen huis kreeg Noordpool namelijk met 4-2 klop van Potetos dat de thuisploeg een lesje in effectiviteit gaf.Noordpool-trainer Jur Smit moest door het ontbreken van een zevental spelers voor het duel tegen Potetos puzzelen richting zijn basisformatie. Zo ontbraken de vaste basiskrachten Marcel Lalkens, Jos Klip, Richard Haan, Chariff Perdok en Giorgi Goguadze in de selectie voor het duel tegen middenmoter Potetos. Dat zorgde er onder meer voor dat doelman Kevin Gjaltema zaterdagmiddag het doel van de thuisploeg verdedigde. ,,Marcel is nog niet weer hersteld van de hersenschudding die hij vorige week opliep in het duel tegen Westerlee. Maar met Kevin hebben we een prima vervanger in huis wat trouwens ook geldt voor de jongens die vandaag in de basis staan,” aldus Jur Smit die wist wat er moest gebeuren tegen Potetos. ,,Vandaag spelen ook Oosterparkers en Stedum tegen elkaar. Dat zorgt dat er van die ploeg zeker een is die punten verliest en misschien beide wel. Dat betekent dat wij vandaag moeten winnen om de druk verder op te voeren richting deze beide ploegen boven ons. En verder moeten we wat de derde periode betreft naar Westerlee, TEO en Holwierde kijken. Dat zijn namelijk de drie ploegen die, samen met Stedum, de volle buit uit de eerste twee duels van de derde periode hebben gehaald.”Nadat veel toeschouwers de beschutting van sportcentrum De Mencke hadden opgezocht om aan de koude gure wind te ontsnappen stond het na vijf minuten spelen al 0-1 in Uithuizen. Bij de eerste aanval van Potetos brak Robert Everts door de verdedigingslinie van de thuisploeg. De aanvoerder van de gasten behield vervolgens goed het overzicht en wist met een beheerste schuiver doelman Kevin Gjaltema te passeren. Na deze vroege voorsprong voor de bezoekers wist de thuisploeg zich vervolgens niet te herpakken. De aanvallen richting het doel van Potetos waren niet alleen te simpel van opzet maar werden ook in een veel te laag tempo uitgevoerd. Dat zorgde dan ook dat de defensie van de stadjers moeiteloos overeind bleef in een beginfase die de gastheren geen echte kans opleverde. Iets wat in de 25minuut veranderde toen Mark Bos door Jordy van der Velden in stelling werd gebracht. De kleine spits zag zijn schot echter rakelings langs de voor Noordpool verkeerde kant van de paal gaan. Waar Noordpool zijn eerste echte kans onbenut liet deed Potetos dat een minuut later beter. Dom balverlies van Christiaan Eleveld zorgde dat Quin Mekel een vrije doortocht richting het doel van de thuisploeg kreeg. Mekel kwam vervolgens het strafschopgebied binnen gedenderd waar doelman Kevin Gjaltema waarschijnlijk in de veronderstelling was dat de linkerspits een voorzet zou gaan afleveren. De goalie deed daardoor een paar passen richting de penaltystip waarmee hij Mekel de gelegenheid bood om de bal in de korte hoek te schuiven: 0-2. Noordpool moest nu op jacht naar in eerste instantie de aansluitingstreffer tegen een Potetos dat zijn tegenstander met het benutten van zijn twee kansen even een lesje in effectiviteit had gegeven. In de 36minuut gloorde er toch weer wat hoop aan de horizon voor de thuisploeg. Met een schitterende steekbal stuurde Mark Bos de door trainer Jur Smit teruggehaalde Johan Kluin op avontuur. De routinier wist met dit buitenkansje wel raad zodat Noordpool terugkwam tot 1-2. Bij het scoren van deze belangrijke aansluitingstreffer treffer blesseerde Kluin zich echter wel en hij moest zich daarom in de 39minuut laten vervangen door Marco Oost.In de rust waren de meningen vervolgens unaniem. Wanneer de thuisploeg de punten in eigen huis wilde houden dan moest het tempo duidelijk omhoog. Een boodschap die Jur Smit ook aan zijn pupillen had meegegeven. Want direct vanaf het begin van de tweede helft speelde de thuisploeg in een veel hoger tempo dan voor de rust wat zorgde dat er ook direct de nodige kansen op de gelijkmaker kwamen. Zo was Nick van den Berg dicht bij een treffer en kreeg ook Mark Bos een paar keer de kans om zijn ploeg langszij Potetos te brengen. Het duurde echter tot de 69minuut voor er eindelijk een voor Noordpool gunstige wijziging in de stand kwam toen Jordy van der Velden uit een door Mark Bos genomen corner raak wist te koppen: 2-2. Ondertussen was aan de kant van de thuisploeg Rick Johannes noodgedwongen vervangen door Jeffrey Grol. Dat was voor de thuisploeg een duidelijke aderlating want de 17-jarige verdediger liet zaterdagmiddag namelijk een prima indruk achter in een defensie die na zijn vertrek een duidelijk minder stabiele indruk maakte. Waar de supporters van de thuisploeg de verwachting uitspraken dat hun favorieten vlot een derde treffer zouden gaan scoren kwamen ze bedrogen uit. Nadat Kevin Gjaltema in de 72minuut nog een derde treffer van de gasten had weten te verijdelen was het een minuut wel raak. Zwak ingrijpen van de defensie van Noordpool stelde invaller Rob Halkens in staat om met een beheerste schuiver zijn ploeg op een 2-3 voorsprong te zetten. Drie minuten later waren het vervolgens weer de gasten die wisten te scoren toen Herre van der Wal met een bekeken lob keeper Gjaltema kansloos liet en de 2-4 op het scorebord kwam te staan. Een stand wat er voor zorgde dat bij de thuisploeg het geloof in een goed resultaat als sneeuw voor een steeds verder wegzakkende zon verdween en er steeds meer irritatie in het team sloop wat Mark Bos uiteindelijk nog een gele kaart opleverde. Een kaart die hij samen kreeg met Hielke van der Vuurst in een wedstrijd die in scheidsrechter Huizinga met afstand de beste man op het veld had.Noordpool-Potetos: 2-4 (1-2)5. Everts 0-1, 26. Mekel 0-2, 37. Kluin 1-2. 69.Van der Velden 2-2, 73. Halkens 2-3, 76. Van der Wal 2-4. (GroningeScheidsrechter: B. Huizinga (Groningen)Gele kaarten: Mark Bos(Noordpool), Van der Vuurst(Potetos)Noordpool: Gjaltema; Eleveld, Johannes. (Grol), Dries, Hovenkamp; Marco van den Berg(46. Arjen Bos), Nick van den Berg, Van der Velden, Rick Bos; Mark Bos. Kluin(39. Oost)Potetos: Groenbroek; Martinez, Stienstra, De Vries, Smink; Karssies, Van de Vuurst, Everts, Zolfaghari(67. Halkens); Mekel, Van der WalTe slap begonnenJur Smit: ,,We begonnen weer veel te slap en liepen al snel achter de feiten aan. Wanneer we voor de rust met de instelling van die in de tweede helft hadden gespeeld hadden we namelijk absoluut niet verloren.””