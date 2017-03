Loppersum - Marum, de topper die maar geen topper wilde worden.

Een eindstand waar Loppersum mee kon leven, echter voor de Marumer was het een gemiste kans om in te lopen op de koploper. Iets wat best mogelijk was geweest.Marum was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en een overwinning was absoluut mogelijk geweest. In de 9de minuut schoot Kuiper keihard op de goal, maar wist de keeper de bal net over de lat te liften. Vervolgens kreeg Marum kans op kans. In de 15de minuut had Loppersum pas hun eerste mogelijkheid, de keeper van Marum bracht redding. Het spel was van beide kanten slordig te noemen wat de amusementswaarde niet deed toenemen. Gedurende de gehele wedstrijd meende aanvoerder Danhof van Loppersum regelmatig met de scheidsrechter in discussie te moeten gaan. In plaats van de speler op de plaats te zetten ging de scheidsrechter voortdurend mee met het discussieren, waardoor het tempo van de wedstrijd gedrukt werd en de aanvoerder beloond werd voor zijn vocale bijdrage's. Halverwege de eerste helft bereikte een fraaie diepe bal Oldewarris die alleen op de keeper af kon gaan. Het was allemaal niet vastberaden genoeg en de keeper wist nu ook weer redding te brengen. Gedurende de eerste helft kreeg Marum nog een handvol mogelijkheden en ja, een oud voetbalgezegde luidt: Als de ene ploeg de kansen niet afmaakt, dan doet de andere het wel. Na de rust prikte Loppersum de 1 - 0 er in. Balverlies van Marum op de "16" leverde voor de aanvaller van Loppersum een kans op. Deze speler dacht niet lang na en met een keihard schot liet hij keeper Beimers volstrekt kansloos. Hierna enkele grote kansen voor Loppersum op de 2 -0., waarbij zelfs de buitenkant van de paal geraakt werd. Geloofde Marum er niet meer in? Zo leek het wel even, maar na enkele wissels zette Marum opnieuw aan, wat de verdiende gelijkmaker opleverde. Na een eerste redding van de keeper, schoot Kino Elias fraai raak. Met nog 10 minuten te gaan zouden er wellicht nog mogelijkheden komen, in ieder geval was de spanning terug. Na een harde overtreding van Loppersum moest Edwin van der Molen er (zwaar?) geblesseerd af. Een teleurstellend einde voor hem, terwijl hij voor de wedstrijd nog zoveel bemoedigende woorden had meegekregen van zijn immer intens meelevende vader. Maar hopen dat het meevalt en dat er snel weer gebruik kan worden gemaakt van dit creatieve stuur. De scheidsrechter had deze middag niet bepaald een uurwerk van Zwitserse precisie. Nadat hij de wedstrijd al te vroeg had laten beginnen, besloot hij dat het vele oponthoud gedurende de tweede helft niet hoefde te worden bijgeteld en floot maar snel af toen Marum nog een gevaarlijke aanval dreigde op te zetten. Al met al een teleurstellend resultaat voor de Westerkwartierders die zich kunnen opmaken voor de nacompetitie.Dat er na de wedstrijd nog een schermutseling ontstond met een Marum supporter is natuurlijk niet goed te praten. Vooral als blijkt dat aanvoerder Danhof ook nog twee middenvoetbeentjes had gebroken, overigens voor dit incident, laat maar weer eens zien in wat voor gekke wereld wij leven. Gelukkig onderkende de voorzitter van Marum, Simon Neef, dit en wist door tijdig ingrijpen erger te voorkomen.