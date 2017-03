Belangrijke zege SV Bedum-zaterdag

SV Bedum boekte zaterdagmiddag een magere maar belangrijke overwinning. In de strijd om uit de onderste regionen te komen wisten de Bedumers thuis namelijk nipt met 1-0 van Groen Geel te winnen.Bron: Ommelander Courant.Al in de veertiende minuut kwam SV Bedum door een goal van Elsin Yilmaz aan de leiding in het duel tegen het eveneens in de onderste regionen van 2J verblijvende Groen Geel. Na deze snelle openingsgoal waren er vervolgens meerdere kansen voor de gastheren om al voor de rust ruim afstand van Groen Geel te nemen. Helaas voor de thuisploeg bleef het echter bij kansen voor de thuisploeg en omdat ook de gasten in aanvallend opzicht niets te melden hadden werd er voor de rust niet meer gescoord in Bedum. In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. De thuisploeg bleef zich de nodige kansen creëren tegen een opponent die blij mocht zijn dat de paarshemden deze zaterdagmiddag het vizier niet echt scherp hadden staan. Dat zorgde dat het uiteindelijk bij een 1-0 zege voor de thuisploeg wat volgens René Wollerich wel een heel erg matige afspiegeling van de kansenverhouding was. ,,Dit was een wedstrijd die we gewoon met 5 of 6-0 hadden kunnen winnen. Dat gebeurt dan helaas niet maar gelukkig pakken we wel drie belangrijke punten om uit de onderste regionen weg te komen.”