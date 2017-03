Stedum koploper na zege op Oosterparkers

Stedum ging zaterdagmiddag op bezoek bij Oosterparkers. In Groningen deed Stedum goede zaken door op Kardinge de koploper op een 5-2 nederlaag te trakteren waardoor men de koppositie van de stadjers heeft overgenomen.In de beginfase van het duel tussen Oosterparkers en Stedum, dat in doelman Dirk Pijl een prima vervanger had voor de afwezige Bert-Jan Zijlema, was er van maar weinig krachtsverschil sprake. Beide teams kregen direct al wat mogelijkheden om aan de leiding te komen maar het duurde tot de 23minuut voordat er gescoord werd op Kardinge toen Diederik Dijk zijn ploeg naar een 0-1 voorsprong schoot. Vijf minuten later stond het echter weer 1-1 in Groningen wat na vijfenveertig minuten ook de ruststand was. In het eerste kwartier na de pauze werd er vervolgens niet gescoord door de beide ploegen waar in de 60minuut verandering in kwam. Jacco Santing zorgde in de 60minuut voor de 1-2 en twee minuten later stond het, door een goal van Tiemen Pestman zelfs 1-3 in het voordeel van de gasten. Maar de koek was nog niet op want in de 63minuut zorgde Diederik Dijk er met zijn tweede doelpunt van de middag voor dat de stand 1-4 werd. Deze drie snelle tegentreffers hakten er wel even in bij Oosterparkers dat vanaf dat moment duidelijk achter de feiten aanliep. Iets wat helemaal het geval was toen Siebrand Dijkema de stand in de 73minuut op 1-5 bracht. In de 76minuut kwam de thuisploeg nog terug tot 2-5 maar verder lieten de Stedumers het niet komen waardoor Jaap Dijkema na afloop sprak van een terechte zege. ,,De eerste helft waren we gelijkwaardig aan elkaar maar na de rust waren wij oppermachtig met een terechte en ruime zege als gevolg.”