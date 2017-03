Middelstum vergeet weer te scoren

VV Middelstum weet niet meer wat winnen is. Uit tegen hekkensluiter VVS uit Oostwold werd er namelijk met 0-0 gelijkgespeeld wat betekend dat de Middelstumers na de winterstop nog niet een keer hebben weten te winnen.Na de winterstop komt Middelstum maar moeilijk tot scoren. Dat zorgt dat de ploeg van trainer Raymond Scholtens wel een zege kon gebruiken. Een zege die men zaterdag hoopte te behalen op rode lantaarndrager VVS Oostwold. In Oostwold waren de betere kansen ook nu weer direct voor de gasten maar helaas bleef het bij kansen. Het manco wat de laatste weken als een donkere wolk boven de blauwhemden hangt, het moeilijk tot scoren komen, openbaarde zich namelijk ook in Oostwold weer. Dat zorgde voor een brilstand na vijfenveertig minuten waar de thuisploeg duidelijk het meest tevreden mee mocht zijn. Ook na de thee bleef Middelstum de bovenliggende partij maar ook in de tweede helft openbaarde het bekende manco zich weer en bleven de kansen die er kwamen onbenut. Dat zorgde dat er na negentig minuten nog steeds een 0-0 stand op het scorebord stond wat Middelstum maar een punt opleverde waar Raymond Scholtens duidelijk niet blij mee was. ,, We belonen ons niet tegen een hele matige tegenstander. Qua kansenverhouding hadden we gewoon met 5-0 moeten winnen.”