Gelukkige zege Glimmen

Glimmen deed in de strijd om de belangrijke plaatsen zaterdag prima zaken. In eigen huis werd er namelijk met 2-1van De Pelikanen gewonnen waarbij de tweede treffer pas in de slotfase viel.Glimmen is na de winterstop goed op dreef maar had zaterdag moeite met het lastige De Pelikanen uit Appingedam. Bij de thuisploeg ging het zaterdag maar moeizaam. Er was direct in de eerste helft wel een kans voor Tim Oosterhof maar gaandeweg kregen de gasten een veldoverwicht. In deze eerste helft had de thuisploeg ook nog eens het geluk dat De Pelikanen eigenlijk een strafschop verdiende maar niet kreeg. Iets wat extra zuur werd toen Rick Oosterhof zijn ploeg vlak voor rust op 1-0 zette. Na de rust bleven de bezoekers knokken voor een goed resultaat waar ze in de 80minuut voor beloond werden met een op dat moment verdiende gelijkmaker. Maar het venijn zat echter in de staart van dit duel want vlak voor tijd zorgde Bas de Boer dat de drie punten in Glimmen bleven. ,,We hadden over geluk niet te klagen want om heel eerlijk te zijn, De Pelikanen verdiende de zege meer dan wij,” aldus een eerlijke Tim Oosterhof na afloop.