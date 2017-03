Corenos stunt met winst tegen koploper Be Quick.

Corenos zorgde voor een daverende stunt door op de Esserberg in Groningen koploper Be Quick op een 1-0 nederlaag te trakteren. Een overwinning die pas in de extra tijd tot stand kwam toen Aalderd Duinkerken vanaf elf meter raak schoot.Corenos werd direct vanaf het begin van de wedstrijd door koploper Be Quick in de verdediging werd gedrukt. De Roodeschoolsters probeerden wel om onder de druk van de gastheren uit te komen maar tot meer dan een paar spaarzame uitvallen leidde dat niet. Mede doordat Corenos-doelman Sven Knot een prima partij stond te keepen bleef het in de eerste helft echter 0-0 en rook Corenos de kans dat er misschien wel wat te halen zou zijn op de Esserberg. In de tweede helft voerde de thuisploeg de druk nog verder op maar Corenos streed als een hecht collectief om de aanvallen van de thuisploeg te keren. Zo begon het er steeds meer naar uit te zien dat een stunt in de maak was. En stunt in de vorm van een gelijkspel want op meer durfde Corenos gezien het spelbeeld niet hopen. Maar in wat al de extra tijd van de tweede helft was werd het allemaal nog mooier voor de gasten toen Joran Knot aan een schitterende solo begon. De jonge aanvaller ging vier tegenstanders voorbij al waren het pionnen op een trainingsveld en kreeg vervolgens binnen de beruchte een tik tegen zijn been. Dat zorgde dat hij onderuit ging en de onpartijdige naar de stip wees. Aan de kant van Corenos is Aalderd Duinkerken op dat gebied een ‘zekerheidje’ en de aanvoerder was ook nu weer trefzeker voor zijn ploeg en schoot vanaf de elfmeterstip de 0-1 achter de Be Quick-doelman. Niet veel later floot de onpartijdige voor de laatste keer en gingen er drie hele belangrijke punten mee naar Roodeschool. Belangrijke punten die door Frits Meeuwes als bonuspunten werden gezien. ,, Dat zijn het zeker en die zijn tot stand gekomen dankzij een geweldige teamprestatie wat ons absoluut een boost gaat geven om ons verder uit de gevarenzone te spelen.”