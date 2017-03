Stedum 3 verliest van effectief GEO, maar goede dag in Stedum

Nadat Stedum 3 een week eerder bij de onbetwiste koploper Omlandia 4 met 5-3 had verloren was op zaterdag 25 maart nummer 2 GEO 3 de tegenstander. In de heen wedstrijd was nipt met 5-4 verloren. Hierbij was Stedum de betere ploeg geweest maar was GEO effectief in het benutten van kansen.Op deze zonnige zaterdagmiddag was Stedum zeker van plan een en ander recht te zetten. De ploeg was praktisch compleet en hoefde alleen Harry Swieringa te missen. In de eerste helft was Stedum de bovenliggende ploeg en kreeg het ook beste kansen. Een van deze kansen belandde via de keeper op de lat. Na ongeveer 20 minuten maakte GEO hands in het beruchte gebied en wees scheidsrechter Mangoendirjo resoluut naar de stip. Echter er was discussie wie de pingel moest gaan nemen daar Dick Nieborg een paar weken geleden gemist had. Toch werd er gezegd dat hij hem moest nemen maar hij was niet helemaal fit. Nu was dan de vraag wie hem ging nemen en het duurde even voor men daar uit was. En misschien was hierdoor de concentratie wel weg want het was uiteindelijk Tony die deze nam maar de bal werd door de keeper tegen gehouden. En tja als je zelf niet scoort doet de tegenstander dat wel. GEO was nog niet in de buurt geweest van keeper Boelie de Sturler. Maar bij de eerste beste kans was het wel direct raak. Het was Arnold Stollenga die met een gekruld schot de doelman kansloos liet. En zo kon Stedum op jacht gaan naar de gelijkmaker. En deze kwam er veel snel. Ook Stedum heeft vele ervaren krachten en het was Andre Swieringa die aan een indrukwekkende solo begon en alleen door een overtreding gestuit kon worden. En wederom was dit binnen de beruchte lijnen en zo lag de bal weer op de stip. Nu was er geen discussie want Andre nam de penalty zelf en schoot deze in de hoek waar de keeper hem ook wilde hebben maar de bal ging er zuiver in. Stedum bleef de aanval zoeken waarbij GEO bleef loeren op de counter. En ja hoor dit lukte wederom. Uit een uitval stonden er teveel mensen vrij en de bal werd ook nog eens niet goed verwerkt door onze linksback maar uiteindelijk kon deze geen blaam hebben aangezien er gewoon teveel spelers vrij stonden. En zo kon het zijn dat wederom Arnold Stollenga weer met een gekruld schot de 1-2 op het bord schoot. Ook nu wist Stedum de schade te repareren en was het Bard Dekker die een goede voorzet afleverde, waarbij uiteindelijk Ferdi de Jonge kon afdrukken en zo werd met deze gelijke stand de rust bereikt. In de 2helft ging er vervolgens veel fout. Zo had Wim van Zanten de 3-2 op de schoen en als die bal erin was gegaan dan had de wedstrijd zomaar anders kunnen lopen. In de tegenaanval werd een zondagschot zomaar schitterend binnen geschoten. Hierna had het ook al direct 2-4 kunnen staan aangezien De Sturler de bal verspeelde aan hun spits maar deze was zo verrast dat de bal naast ging. Toch bleek dit geen incident te zijn. Even later kreeg De Sturler de bal van een medespeler en hij wilde de bal naar voren schieten. Maar tot zijn ontzetting zag hij de bal niet van de grond komen waardoor deze bij de tegenstander in de voeten belandde. Een tegenstander die wel raad wist met dit buitenkansje en de bal over De Sturler in de goal lepelde. Hierna was het verzet van Stedum gebroken en wist GEO uit een prima aanval nogmaals te scoren. En zo verloor Stedum opnieuw van een effectief GEO met 2-5. Toch was na afloop de feestvreugde groot toen de uitslag van het vlaggenschip binnen kwam. De hoofdmacht moest namelijk tegen koploper Oosterparkers en daar werd met maar liefst 2-5 gewonnen waardoor nu de eerste plaats is ingenomen door Stedum1. Met nog 7 wedstrijden te gaan lijkt het kampioenschap daarom steeds dichter bij te komen.