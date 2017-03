Futsal Stedum dankt Reuz 3

De titel van deze zaalwedstrijd zegt alles over de tegenstander van Futsal Stedum. Op vrijdag 24 maart moest Stedum aantreden in de eigen Boshal tegen de nummer laatst Reuz 3. Eenmaal aangekomen in de Boshal bleek Reuz maar met 4 spelers te zijn. Menig ploeg zou dan afzeggen maar deze spelers waren vanuit Vries gewoon gekomen. Geweldig van deze jongens en daarom ook een groot compliment voor de tegenstander!!De wedstrijd zelf was een trainingswedstrijdje voor de boys van Stedum waarbij ook aan de tegenstander de ruimte werd gegund om te voetballen en hierdoor kon het publiek menig doelpunt aanschouwen. De eerste helft was ondanks dat Reuz met 4 spelers nog spannend te noemen want de rust werd bereikt met een 5-3 stand.In de 2helft was de accu bij de spelers uit Vries toch echt leeg en speelde Stedum zich uiteindelijk naar een 16-7 overwinning. Hierbij was opmerkelijk dat Stedum zowel met gescoorde doelpunten en tegendoelpunten over de 100 treffers ging in deze competitie. Stedum is dan ook een ploeg met veel aanvallende intenties maar het tekent ook dat de ploeg in sommige wedstrijden afhankelijk is van de jonge garde want anders worden er ook wedstrijden dik verloren. In deze wedstrijd werden de doelpunten uiteindelijk gescoord door Wolter van Zanten (6), Michel de Graaf (5), Ronnie Medema (3), Dick Nieborg en Bert Weesepoel. Na afloop werd Reuz voor zijn sportieve plicht door Stedum nog beloond met een welverdiende versnapering.