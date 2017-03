SV Bedum wint ook in en tegen Tynaarlo

Een paar dagen na het nieuws dat Abel Darwinkel volgend seizoen het prestatievoetbal op zondag aan de hand gaat nemen, mochten de Bedumers op bezoek in Tynaarlo. Dat de ploeg van Dick Visser in een positieve flow zit, is allang geen geheim meer. Het voetbal is niet altijd oogstrelend, maar de werkethiek is des te hoger. Met veel strijd en overtuiging wonnen de Bedumers vorige week van koploper Blauw – Geel ’15. Vandaag was Bedum voetballend niet beter dan Tynaarlo, maar wel effectiever en slimmer. Op een knollenveld profiteerde de paarshemden optimaal van de kansen. Het werd uiteindelijk 0-3.De eerdere onderlinge confrontatie ging vrij simpel op het kunstgras van Bedum naar de thuisploeg (6-0), maar van een identieke wedstrijd was vandaag geen sprake. Tynaarlo beschikt over een ploeg met talentvolle voetballers, maar was vandaag niet doortastend genoeg. Dit was Bedum wel, en ook meteen vroeg in de wedstrijd. Amper 2 minuten na het startsignaal kreeg aanvoerder Stuive een afgeslagen bal voor zijn voeten. Vanaf een meter of 30 twijfelde hij niet en probeerde z’n geluk. Met een boogbal vloog het leer achter de keeper, 0-1. Om nou te zeggen dat Bedum vanaf dat moment het duel voetballend aan de hand nam is een vergissing. Tynaarlo probeerde de rug te rechten en was vooral in het eerste gedeelte de enige ploeg die voetbalde. Met een sterke spelverdeler en een roulerend middenveld waren de Bedumers zoekende en waren vooral met zichzelf in gevecht. Totaal tegen de verhouding in kwam de ploeg van Visser na een kleine 20 minuten op grotere voorsprong. Een prachtige loopactie van Fokkema werd op waarde geschat door Smit, die met een afgemeten pass de vleugelaanvaller alleen voor de keeper neer zette. Met een subtiel lobje liet Fokkema de keeper kansloos, 0-2. Tynaarlo begon ook steeds meer aan te dringen en Bedum mag keeper Darwinkel bedanken dat hij oog in oog met de aanvallers van Tynaarlo geen krimp gaf. Linksback van Loenen kreeg in het eerste bedrijf ook tweemaal aardige kopkansen, maar het rendement was er helaas niet. Na 45 minuten met slecht voetbal van de kant van Bedum, maar met een comfortabele voorsprong, trokken beide teams naar de theepauze.Nadat de conclusie werd getrokken dat het snelle voetbal, iets wat Bedum graag speelt amper mogelijk was, werd een beroep gedaan op het collectieve verdedigen en de individuele klasse voorin. Het spelbeeld veranderde niet; Tynaarlo had de bal, Bedum gaf amper een krimp. Na een kleine 10 minuten werd spits Gall gewisseld voor Stolwijk, waarmee Bedum nog meer op de counter gokte met snelle voorwaartsen. Onder leiding van een bezetene Smit gingen de paarshemden overal het duel niet uit de weg en voorkwamen daarmee dat Tynaarlo amper echt gevaarlijk kon worden. Richting het einde van de wedstrijd kreeg Tynaarlo toch steeds meer kansjes. Een aantal steekballen vielen goed, maar het ontbrak telkens aan de laatste pass. Indien deze beter waren geweest, was het niet onwaarschijnlijk geweest dat de gastheren ook op het scorebord waren gekomen. Het was echter uitblinker Smit die het duel vlak voor tijd definitief in het slot gooide. Een perfect aangesneden corner van aanvoerder Stuive werd geschampt door de ingelopen Smit en verdween in het doel, 0-3. Hierna vond de scheidsrechter het ook wel welletjes en trok amper extra tijd bij.Hierna tillen de Bedumers hun ongeslagen reeks naar 13(!) wedstrijden op rij. De laatste nederlaag dateert van oktober 2016. Dit geeft alleen maar weer dat het elftal op elkaar ingespeeld is en amper wat weggeeft. De ploeg van Visser blijft ook de 2periode leiden.