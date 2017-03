VVK heeft complete off-day en gaat met ruime cijfers eraf''

VVK moest blijven winnen om in het goede spoor te blijven, het spoor van de tweede periode.Echter begon het zwak, Groen Geel was kwalitatief gezien niet beter, wel veel scherper. Daar ontstond de eerste goal ook uit, na een lange bal op de spits die ineens vrij mocht aannemen kapte hij eenmaal naar binnen en schoot raak, 1-0. VVK moest snel opstaan om hieruit te komen maar ook de 2-0 volgde snel nadat de linksbuiten vrij mocht aannemen en hard binnenschoot. De scherpte ontbrak, het willen winnen van alle duels om ook maar aanspraak te maken op de tweede periode. VVK kreeg verrassend genoeg wel de 2-1, toen Jay Jay een vrije bal vanaf 40 meter binnen schoot, een gelukje maar ook die tellen. Ruststand 2-1, trainer de Koe was woest omdat er kinderlijk eenvoudig goals en kansen werden weggegeven. Hij besloot dan ook in te grijpen, Danny Mulder ging naar de kant om een klacht in de kuiten en Esteban werd gewisseld voor Marcel Prins, deze viel goed in zorgde als een voor de enigen met veel duelkracht en scherpte hoe de wedstrijd gespeeld moest worden. Groen Geel kwam toch weer op 3-1 na een buitenkansje voor de rechtsbuiten. VVK had zelf daarvoor ook al kansen gehad met Quimuena en Jansen, nogmaals stond het vizier niet op scherp. Philip Albert viel nog in voor Djukic en zorgde met steekballen voor vele kansen nog waaronder voor Quimuena, echter hield de keeper de teller op 1. Volgende week Blauw Geel uit.