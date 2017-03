EKC dames zakken verder op ranglijst

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben hun goede drive van drie weken terug nog niet weer gevonden. In Assen werd zaterdagmiddag 25 maart aangetreden tegen het iets lager geklasseerde Asser Boys dat thuis met 2-1 verslagen was. Om uit de degradatiezone weg te komen was een overwinning noodzakelijk. Het liep echter wat anders. Al na 4 minuten werd een Asser Boys-aanval niet goed opgevangen en stond het 1-0. Nu moest EKC komen maar de ploeg was niet doortastend genoeg. Hierdoor werden te weinig kansen geschapen en die enkele die er wel waren niet benut. Vrije trappen van Janet Toonder en hoekschoppen van Michelle Koster kregen niet het gewenste resultaat. Ook Asser Boys liet zien waarom het zo laag staat want ook zij waren onmachtig maar wel meer gedreven dan de gasten. Het was evenwel wel EKC dat in de 37e minuut langszij kwam. Emma Postma was de aangeefster en Sarah Rijzinga schoot deze binnen: 1-1. Tot de rust bleef het hierbij ondanks mogelijkheden voor Sarah Rijzinga en Emma Postma.De tweede helft was zes minuten oud toen een afstandsschot van Asser Boys ineens raak was: 2-1. EKC moest nu nog meer komen waardoor Asser Boys ruimte kreeg en hiervan in de 55e minuut optimaal profiteerde toen de bal niet goed werd weggewerkt en de 3-1 tegen de touwen vloog. Het antwoord van EKC kwam een minuut later. Emma Postma vond Sarah Rijzinga die alleen doorging en de aansluitingstreffer noteerde: 3-2. Er leek nu weer meer mogelijk maar ook nu speelden de gasten uit Noord-Groningen niet doortastend genoeg waardoor dat niet lukte. Michelle Koster werd in de 66e minuut gewisseld voor Minke Toonder. Doordat EKC haar best wel goede kansen niet verzilverde was het weer Asser Boys dat in de 70e minuut doorbrak en de 4-2 aantekende. Evenwel was EKC nog niet verslagen want twee minuten was het Wendy Reitsma die na een hoekschop van Sarah Rijzinga de 4-3 binnen werkte. Suzanne Bergstra werd in de 74e minuut vervangen door Marije Roelink. EKC zette nu aan maar moest wel zorgen dat Asser Boys niet verder uit zo lopen. Gelukkig was het Asser vizier ook niet zo scherp. Echter ook EKC wist de gelijkmaker niet meer te maken ondanks zeer goede kansen van Sarah Rijzinga (alleen vast op de keepster) en Irene Bos (alleen staand voor de keepster maar over schietend) en een schot van Gretha Annema. Rebecca Postma viel in de 86e minuut nog uit en werd vervangen door Marijn Nienhuis die ook nog een halve kans kreeg. Scheidsrechter N.M. Poelarends floot na precies 90 minuten voor het einde ondanks de vele blessurebehandelingen waardoor EKC geen kans meer zag om de gelijkmaker alsnog te maken en met 4-3 een dure nederlaag leed. Asser Boys klom over EKC heen dat nu op de 10e plaats staat. Komende zaterdag komt nummer 11 GSVV The Knickerbockers 2 uit Groningen op bezoek in Eenrum (aanvang 14.00 uur) en dan zijn drie minuten meer dan noodzakelijk.4. Asser Boys 1-0; 37. Sarah Rijzinga 1-1; 51. Asser Boys 2-1; 55. Asser Boys 3-1; 56. Sarah Rijzinga 3-2; 70. Asser Boys 4-2; 72. Wendy Reitsma 4-3.N.M. PoelarendsNicky Bos, Suzanne Bergstra (74. Marije Roelink), Gretha Annema, Wendy Reitsma, Irene Bos, Sarah Rijzinga, Rebecca Postma (86. Marijn Nienhuis), Janet Toonder, Nicky Knol, Emma Postma, Michelle Koster (66. Minke Toonder).