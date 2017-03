SV Bedum stunt met zege op koploper Blauw Geel’ 15.

SV Bedum deed zondagmiddag uitstekende zaken in de strijd om het kampioenschap in 5D. In eigen huis wisten de Bedumers namelijk met 5-3 van koploper Blauw Geel’ 15 te winnen in een wedstrijd waarbij de alles beslissende goal pas in de 97minuut viel.Voorafgaand aan het duel tegen koploper Blauw Geel’15 had SV Bedum-trainer Dick Visser duidelijk personele problemen voor de positie onder de lat. Eerste doelman Lammert Lankman was nog steeds geblesseerd aan zijn knie en zijn stand-in, Arjan Darwinkel, was ziek. Dat zorgde dat Klaas Jan Heemstra gevraagd werd of hij de honneurs waar wilde nemen . ,,Toen Arjan zich afmeldde zag het er even penibel uit maar Klaas Jan heeft vaker bij ons gekeept dus ook daar heb ik alle vertrouwen in, aldus Visser die wist wat voor hem in zijn team de opdracht was. ,,Willen we bovenin mee blijven doen dan moeten we vandaag winnen. Dat zal niet eenvoudig worden maar we gaan er wel voor. “Al in de tweede minuut was het raak in Bedum toen linkspoot Jesse Fokkema vanaf rechts een corner mocht nemen. Fokkema krulde de bal fraai naar de verre hoek waar Leon van Dijken nog wel een poging deed om de bal weg te koppen. De lange verdediger kon echter onvoldoende bij de bal zodat het al snel 1-0 voor de thuisploeg stond. Na deze vroege treffer gebeurde er vervolgens weinig meer in de beginfase waar in de 23minuut plotseling verandering in kwam. Op ruim dertig meter van het doel van de gasten kreeg rechtervleugelverdediger Wilco de Lange de bal. De Bedumer dacht op dat moment waarschijnlijk van, wanneer je nooit schiet kun je ook niet scoren, en roste de bal daarom als een kanonskogel richting de rechterbovenhoek en wat de 2-0 betekende. Na deze tweede treffer voor de gastheren werd het vervolgens druk langs de lijn. Blauw Geel’15-trainer Gerrie Terpstra was namelijk helemaal klaar met de instelling van zijn manschappen en liet al zijn zes wisselspelers warmlopen. Een actie die uiteraard voor de nodige hilariteit langs de lijn zorgde omdat duidelijk werd dat er van de zes er minimaal drie waren die voor joker liepen. Maar de coach van de gasten hield het voorlopig bij twee wissels want in de 32minuut kwamen Kevin Johnson en Nick Bijkerk in het veld voor Armando Mulder en Michiel Hovenkamp. Wissels die aan de kant van de bezoekers niet direct zoden aan de dijk deden zetten want vier minuten later stond het 3-0 in Bedum. Bij wat een onschuldige aanval leek liet Blauw Geel’15-keeper Bjorn Groninger de bal los en was Martin Buurlage er als de kippen bij om de 3-0 tegen de touwen te schieten. Een actie waarbij Buurlage overigens wel geblesseerd raakte en zich in de 36minuut moest laten vervangen door Dave Gall. Na deze drie snelle wissels gebeurde er verder maar weinig meer in de eerste vijfenveertig minuten zodat de thuisploeg met een ruime marge de kleedkamer mocht opzoeken. In de rust werd er door de kenners een tweede helft verwacht waarin Blauw Geel’15 volle bak op de aanval zou gaan spelen. Maar vreemd genoeg, alles wat er gebeurde maar dat gebeurde nu juist niet. De koploper liet ook aan het begin van de tweede helft in niets zien dat het deze zondagmiddag nog ergens in geloofde. Doordat het bij de thuisploeg aan het begin van de tweede helft ook allemaal even wat moeizamer ging gebeurde er in het eerste kwartier na de rust maar weinig wat het vermelden waard was. In de 63minuut was daar echter opeens een treffer voor de gasten. Bij een redelijke aanval van de bezoekers kwam Frank Boonstra op de linkervleugel in balbezit en uit zijn voorzet scoorde invaller Alex Bron de 3-1. De verwachting was dat de stadjers nu echt gas zouden gaan geven en daar zag het inderdaad naar uit. De duels werden wat grimmiger en een uitstekende scheidsrechter Hassing moest nu steeds vaker handelend optreden. De zeer rustige Hassing deed dat overigens prima door niet door veelvuldig met kaarten te zwaaien maar gewoon door de zondaar toe te spreken en wat de wedstrijd absoluut ten goede kwam. Waar Blauw Geel’15 op jacht ging naar de aansluitingstreffer kwam de thuisploeg in de 73minuut op bijzondere wijze op 4-1.Chris Smit brak op de rechtervleugel door de verdediging van de gasten en slingerde de bal vervolgens goed voor het vijandelijk doel. Daar was de meegelopen Dave Gall ondertussen gearriveerd om de bal met meerdere ledematen die er aan het menselijk lichaam zitten over de lijn te frommelen. Uiteraard volgden er de nodige protesten omdat Gall volgens de spelers van Blauw Geel’15 hands zou hebben gemaakt. Maar Hassing had dat vanuit zijn positie niet kunnen waarnemen en had ook nog eens de pech dat zijn assistent aan de kant van de bezoekers bij dit moment stond te slapen. Dat zorgde dat de leidsman de treffer wel moest goedkeuren en SV Bedum met een comfortabele voorsprong aan het laatste kwartier kon beginnen. Nadat Wilco de Lange in de 80minuut een publiekswissel had gekregen en Klaas Jan Heemstra twee minuten later geblesseerd raakte maar wel verder kon spelen stond het in de 90minuut nog steeds 4-1 en leek het duel beslist. Maar in de tweede minuut van de extra tijd scoorde Robin Klootsema plotseling de 4-2 en drie minuten later zorgde Youri Kleve zelfs voor de 4-3. De spanning was nu helemaal terug in een wedstrijd die, gezien de lichaamstaal van arbiter Hassing, nog lang niet afgelopen was. Daardoor dacht bijna iedereen dat zelfs een 4-4 stand nog tot de mogelijkheden behoorde waar Thijs Helder echter andere gedachten over had. De ook dit duel weer kilometers verslindende Bedumer had in de 97minuut namelijk nog de kracht om er een indrukwekkende solo uit te gooien. De ‘Nedved’ van SV Bedum legde op de linkervleugel op fraaie wijze enkele tegenstanders in de luren om vervolgens ook nog eens een briljante voorzet af te leveren. Een voorzet die door Chris Smit met een fantastische snoekduik achter een kansloze Bjorn Groninger werd gekopt en wat de stand op 5-3 bracht. Niet veel later floot scheidsrechter Hassing voor de laatste keer en sprak Dick Visser na afloop van een terechte zege. ,,We hebben vandaag echt als een team gevoetbald in een wedstrijd die met de wereldgoal van Wilco de Lange zijn absolute hoogtepunt had.”SV Bedum-Blauw Geel’15: 5-3( 3-0).2. Fokkema 1-0, 23. De Lange 2-0, 36.Buurlage 3-0, 63. Bron 3-1, 74. Gall 4-1, 90+2. Klootsema 4-2, 90+5. Kleve 4-3, 90+7. Smit 5-3.Scheidsrechter: A. Hassing( Veendam )SV Bedum: Heemstra; De Lange(80. Stolwijk), Wezeman, Rietvoort, Helder; Brands, Groeneveld, Stuive; Fokkema, Smit, Buurlage( 39. Gall)Blauw Geel’15: Groninger; Grol, Van Dijken( 60. Bron), Hovenkamp( 32. Johnson), Vos; Mast, Boonstra, Kraus; Kleve, Klootsema, Mulder( 32. Bijkerk).