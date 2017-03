VV Winsum-zondag onderuit tegen Nieuw Roden

Voor de zondagtak van VV Winsum stond zondagmiddag het uitduel tegen Nieuw Roden op het programma. Een duel waar op papier maar weinig te halen zou zijn voor de Winsumers die deze week hoorden dat de stekker eruit gaat wat het prestatievoetbal in Winsum betreft.Maar in Nieuw Roden viel maar weinig te merken van deze mededeling want de Winsumers voetbalden in de beginfase aardig mee met de thuisploeg die wel de iets betere kansen kreeg. In de 20minuut kwamen de gastheren dan toch op voorsprong waarbij doelman Marko Stoepker niet helemaal vrijuit ging. Iets wat de anders zo betrouwbare doelman voor de pauze nogmaals overkwam zodat de Winsumers met een 2-0 achterstand de rust ingingen. Na de thee stond er al snel een 3-0 stand op het scorebord en niet veel later werd het zelfs 4-0 voor de thuisploeg en was het duel beslist. Erwin Venema tekende vervolgens voor de eretreffer maar in de slotfase zorgde Nick Matulessy er voor dat er een eindstand van 5-1 op het scorebord kwam te staan. Een eindstand waar Willem Kluin wel mee kon leven. ,,Nieuw Roden was gewoon beter en wij zijn gewoon aan het aftellen richting het einde van het seizoen.”