Verdediging redt punt voor FC LEO.

FC LEO en SV Haulerwijk deelden zaterdagmiddag broederlijk de punten. In Haulerwijk werd het 1-1 in een wedstrijd die van FC LEO-trainer Gerke Kersaan het predicaat tenenkrommend kreeg.Wat FC LEO en Haulerwijk zaterdagmiddag lieten zien was vierde klasse onaardig. Beide ploegen bakten er namelijk helemaal niets van in een duel waarin er zeker voor de Leensters grote belangen op het spel stonden. Wilden de gasten namelijk uit de gevarenzone weg komen dan was een winstpartij tegen SV Haulerwijk zeer gewenst. Maar al snel in de wedstrijd werd duidelijk dat een groot gedeelte van het team van de Leensters totaal niet in de wedstrijd zat. Zo waren vooral de aanvallers en middenvelders teveel met hun eigen wedstrijdje bezig waardoor men het de thuisploeg in de eerste helft onvoldoende lastig maakte. In de rust werd dat vervolgens besproken bij de oranjebrigade maar de boodschap kwam niet over. Het was maar goed dat de defensie, met een prima keepende Marco Wichers in de hoofdrol, wel goed bij de les was zodat het richting de slotfase nog steeds 0-0 stond. In de 75minuut kwam FC LEO vervolgens vanuit het niets op voorsprong toen Jeroen Batema als verdediger mee ten strijde trok. Batema deed wat zijn teamgenoten daarvoor hadden verzuimd en scoorde de 0-1. Een voorsprong waar men binnen de technische staf van FC LEO van hoopte dat het de ploeg bij de les zou houden. Maar helaas liep het anders voor de bezoekers want in de slotseconden waren het de gastheren die de stand toch nog gelijk wisten te trekken. Een gegeven wat bij Gerke Kersaan voor een bittere smaak zorgde. ,,Het leek nergens naar wat wij aanvallend lieten zien. Onze verdediging heeft het punt over de streep getrokken want voor de rest was het niks.”