Geen winnaar in derby VVSV’09-Zeester

Twee goals, ruim tweehonderd toeschouwers, veel strijd en een matige arbiter waren de belangrijkste ingrediënten in de derby tussen VVSV’09 en Zeester. Een derby die in een 1-1 gelijkspel eindigde omdat vooral de gasten de kansen die ze kregen onbenut lieten.Zaterdagmiddag stond in Ulrum de derby tussen VVSV’09 en Zeester op het programma. Een derby die dit seizoen al voor de tweede keer in Ulrum werd gespeeld. Want in januari hadden beide teams ook al een keer tegen elkaar geoefend. Dat betekent dat de scherpe randjes van de breuk in 2014 steeds meer naar de achtergrond zijn verdwenen en plaats heeft gemaakt voor een gezond stukje rivaliteit wist ook VVSV’09-trainer Jaap van der Ploeg. ,,We moeten het allemaal niet spannender maken dan dat het is. De omstandigheden zijn goed voor een wedstrijd waarin het nodige prestige op het spel staat. En verder heeft Zeester vorige week ruim van Drogeham gewonnen en dat laten wij absoluut niet gebeuren in hopelijk een mooie derby.” Dat laatste hoopte zijn collega Willem Pettinga ook. De trainer van Zeester refereerde daarbij nog even aan het duel Kloosterburen-Eenrum van een paar maanden terug. ,,Dat was toen een duel waar alles in zat. Strijd, beleving en de nodige goals. Dat hoop ik vandaag ook te zien met voor ons minimaal een doelpunt meer dan VVSV’09.”In de derde minuut van het duel in Ulrum had het al 0-1 voor de bezoekers kunnen staan. In de eerste echte aanval van de gasten leverde Vince van der Veen een prima voorzet af die door Vijko Postma niet werd binnengekopt. Tien minuten later was daar een tweede kans voor de Zoutkampers toen Vince van der Veen op ongeveer twintig meter van het doel een schietkans kreeg. Maar In plaats van dat de lange spits de bal met zijn binnenkant voet nam besloot hij tot een wreeftrap die helaas voor de Zoutkampers hoog over ging.Na deze twee mogelijkheden voor de gasten toonde de thuisploeg vervolgens aan dat het van plan was om veel strijd te gaan leveren. De mouwen gingen figuurlijk nog meer omhoog bij de Ulrumers die zich daardoor wat meer in de wedstrijd speelden. Zeester zette daar te weinig strijdlust tegenover zodat de thuisploeg steeds meer de bovenliggende partij werd. Rond de 20minuut was er kans nummer drie voor de Zoutkampers. Na een overtreding op Henri Nienhuis mocht Danny Beerda een vrije bal nemen. De aanvoerder van Zeester koos voor een geplaatst schot die maar net naast het doel van VVSV’09-keeper Patrick Valkema verdween. Twee minuten later was daar even een ‘schrikmoment’ in een tot dan wat gezapige derby toen Hans Steigstra op een nogal bruuske wijze zijn opponent Vijko Postma buiten de lijnen zwiepte. Scheidsrechter Van der Bij zag in devan Steigstrageen overtreding maar Vijko Postma behoorlijk opgelapt moest worden om verder te kunnen spelen. Drie minuten later was er een kans voor de thuisploeg om aan de leiding te komen. Wilfred Kooi speelde zich tussen twee Zoutkampers keurig vrij maar uit zijn voorzet wist Nick Buiting niet te scoren. Het duel werd ondertussen wat grimmiger wat mede kwam omdat de in een zwart tenue acterende, maar op blauwe schoentjes lopende Van der Bij een wat warrige indruk maakte. De referee was af en toe het spoor behoorlijk bijster al had hij het wel bij het juiste eind toen hij Jaap Bremer in de 39minuut op de bon slingerde. De routinier beging namelijk een stevige overtreding op Henri Nienhuis. Even later ging ook Harm Klaver in het boekje van de onpartijdige toen Klaver zijn opponent Jan-Wouter Zwart onderuit schoffelde. Van der Bij deed de overtreding af met een gele kaart maar zelfs de neutrale toeschouwers waren van mening dat een kaart met een andere kleur ook niet vreemd was geweest. Vlak voor de pauze mocht ook Niels Alt niet klagen toen hij Harm Klaver onderuit schoffelde. Ook Alt kreeg namelijk geel voor zijn actie van een in de eerste helft te coulante arbiter die hier rood had moeten geven.Na een teleurstellende eerste helft was het gezellig druk in de kantine van VVSV’09 waar bijna iedereen sprak van een teleurstellende eerste helft. Hopelijk wordt de tweede helft beter was een veelgehoorde kreet die waarschijnlijk ook tot de kleedkamer van de gasten was doorgedrongen. Zeester pakte de zaken na de rust duidelijk energieker aan en kreeg in de 48minuut een dot van een kans om aan de leiding te komen toen Vijko Postma vanaf de rechtervleugel het strafschopgebied binnen soleerde. Zijn schot kon vervolgens door VVSV’09-keeper Valkema niet klemvast gepakt worden maar Danny Beerda en Vince van der Veen reageerden te laat om tot scoren te komen. Twee minuten later ging arbiter Van der Bij gruwelijk in de fout. Vince van der Veen werd binnen de beruchte lijnen namelijk duidelijk onderuit gehaald door Patrick Valkema. Waar alles en iedereen op sportpark ‘De Kley’ dacht aan een strafschop voor Zeester wilde de Fries daar niets van weten. In de 58minuut had Henri Nienhuis de 0-1 op zijn schoen. De jonge middenvelder begon op het middenveld aan een rush die hem langs zes spelers van de thuisploeg bracht maar hij faalde toen hij alleen voor doelman Valkema kwam te staan. In de eerste twintig minuten na de pauze had VVSV’09 aanvallend maar weinig in de melk te brokkelen gehad maar toch waren het de Ulrumers die in de 66minuut aan de leiding kwamen. Ter hoogte van de middenlijn mocht Rick Meijer een vrije trap nemen. Meijer verstuurde de bal richting het doelgebied waar iedereen aan de kant van Zeester stond te slapen. Niemand van de verdedigers van de withemden greep namelijk in waarbij ook sluitpost Martijn Wieringa de bal nog eens nakeek al was het een vuurbal die uit een verbrandingsoven kwam rollen. De 1-0 zorgde uiteraard voor de nodige euforie bij de Ulrumers. Iets wat maar van korte duur was. Want zestig seconden later stond het weer gelijk. Prima voorbereidend werk van Henri Nienhuis bracht de bal bij Vince van der Veen. De ijzersterke spits van de gasten had vervolgens niet veel ruimte nodig om Patrick Valkema kansloos te laten: 1-1. Twee minuten later was er vervolgens weer een hoofdrol voor een veel te nadrukkelijk aanwezige man in het zwart. Uit een prima aanval werd er door Zeester gescoord maar tot verbazing van velen werd de goal afgekeurd door Van der Bij. Een wat vage beslissing van een arbiter die zaterdag geen geweldige indruk maakte. In de slotfase was Jasper Nienhuis, samen met zijn broer Henri uitblinker aan de kant van Zeester, vervolgens nog dicht bij de winnende treffer voor Zeester maar de 16-jarige middenvelder zag zijn schot op de paal uiteenspatten. En even later kreeg Harm Klaver nog een enorme kans voor de thuisploeg op de 2-1 maar ook die kans werd op het nippertje verijdeld door de zaterdagmiddag sterk spelende Johnny Abbas. Zo bleef het uiteindelijk bij een 1-1 gelijkspel in een derby die weinig goed voetbal te zien gaf maar als kijkspel een ruime voldoende scoorde.VVSV’09-Zeester: 1-1(0-0)66. Meijer 1-0, 67. Van der Veen 1-1.Scheidsrechter: TC van der Bij( Leeuwarden )Gele kaarten: Klaver, Bremer( beide VVSV’09 ), Beerda, Alt( beide Zeester )VVSV’09: Valkema; Van Straten, Meijer, Bremer, Rienks( 70. Venhuizen ); Goeree, Tuma, Steigstra, Kooi; Klaver, Buiting.Zeester: Wieringa; Steffan Knol, Alt, Zwart, Abbas; Jasper Nienhuis(89. Toxopeus), Dijkstra, Henri Nienhuis; Postma(80. Jordi Knol ), Beerda, Van der Veen.Commentaar trainers:Jaap van der Ploeg: ,,Wanneer de scheidsrechter de bal in de tweede helft op de stip legt mogen we niks zeggen. Aan de andere kant heeft Zeester meerdere kansen om zeep geholpen en hadden wij in de slotfase ook nog de mogelijk om er met de winst vandoor te gaan. Dus ik denk dat de 1-1 wel terecht is.”Willem Pettinga: ,,We hebben ons zelf duidelijk tekort gedaan. We kregen direct al een paar kansen. Daar hadden we minimaal een van moeten benutten. Dan had VVSV’09 meer moeten komen waardoor wij meer ruimte hadden gekregen. “