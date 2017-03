De Heracliden dicht bij een stunt.

De Heracliden kon zaterdag niet voor een stunt zorgen. Op bezoek bij kampioenskandidaat HS’88 werd het namelijk een 3-1 nederlaag voor de in zwaar weer verkerende Meisters.De Heracliden begon zeker niet slecht aan het duel tegen HS’88. In Hoogezand kende de ploeg van Kees Pranger in de beginfase namelijk maar weinig problemen. Iets wat in de 20minuut veranderde toen de gastheren op 1-0 kwamen. Dit werd vervolgens ook de ruststand na een helft waarin beide ploegen duidelijk voor de volle winst speelden. Na de rust zag het er in de 51minuut naar uit dat de thuisploeg op een 2-0 voorsprong zou komen. Maar de treffer van de paarshemden werd wegens buitenspel afgekeurd. Dat zorgde dat de bezoekers nog steeds in een goed resultaat mochten blijven geloven wat in de 65minuut helemaal gestalte kreeg toen Tim Ottema, uit een assist van Mark Knol, de 1-1 op het scorebord schoot. Dat zorgde richting de slotfase uiteraard voor meer druk op het doel van de gasten maar tot echt grote problemen leidde dat niet. In de 80minuut ging het echter toch fout voor De Heracliden toen goalgetter Sven Rosevink de 2-1 wist te scoren. Niet veel later werd het ook nog 3-1 voor de thuisploeg en keerde De Heracliden met een volgens Kees Pranger eervolle nederlaag huiswaarts. ,,We hebben er niets aan maar we zijn zeker niet weggespeeld door HS’88. Tot aan de 80minuut geloofde ik echt in een stunt maar helaas mocht het niet zo zijn.”