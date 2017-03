Slap Noordpool kansloos tegen Westerlee.

Noordpool ging zaterdag kansloos onderuit. In en tegen Westerlee werd het een kansloze 4-0 nederlaag voor de gasten die geen moment aanspraak op meer mochten maken.Voor Noordpool stond er zaterdag een lastig uitduel op het programma. De ploeg van Jur Smit moest op bezoek bij Westerlee. Een Westerlee wat tot een van de betere ploegen in zaterdag 5A mag worden gerekend. Waar de gastheren direct fel aan het duel begonnen was aan de kant van Noordpool die scherpte er niet. Dat zorgde dat het binnen tien minuten 2-0 in het voordeel van de thuisploeg stond. Na deze vlotte achterstand liep Noordpool vervolgens in de eerste helft alleen maar achter de feiten aan en moest het zelfs voor de rust een derde tegentreffer incasseren. Zo speelde Noordpool al voor de rust een kansloze wedstrijd waar na de rust geen verandering meer in kwam. Noordpool kon zaterdag namelijk op geen enkele wijze potten breken tegen een Westerlee dat ook in de tweede helft duidelijk de bovenliggende partij was. Waar Noordpool dus niet terug in de wedstrijd kwam liet ook de thuisploeg het scoren in de tweede helft achterwege. Rond de 75minuut was er vervolgens een vervelend incident rond doelman Marcel Lalkens. De goalie raakte ernstig geblesseerd aan zijn hoofd en moest per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd worden. Daar werd een stevige hersenschudding geconstateerd en wat er voor zorgt dat Lalkens twee weken rust moet houden. De onfortuinlijke doelman werd vervangen door Nick Holt die in de 89minuut de trieste gang naar het net moest maken toen Westerlee de stand op 4-0 bracht. Een stand wat niet veel later ook de eindstand werd na een duel waarin routinier Jos Klip ook nog tegen een rode kaart opliep toen hij een doorgebroken speler onderuit haalde. Een kaart die volgens Jur Smit volledig onterecht was. ,, Volgens mij moest het geel zijn. Michel Dries liep namelijk nog mee maar de scheidsrechter gaf toch rood. Maar we hebben terecht verloren want het was gewoon slappe hap aan onze kant.”