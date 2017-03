Terecht verlies SV Bedum-zaterdag.

SV Bedum ging zaterdag onderuit tegen Zuidhorn. In het gelijknamige dorp werd het een 2-0 nederlaag voor de Bedumers die door dit resultaat nog steeds naar beneden moeten kijken.Wilde SV Bedum nog een rol van betekenis gaan spelen in de laatste periode dan moest er zaterdagmiddag in Zuidhorn wel van de plaatselijke hoofdmacht worden gewonnen. Dat moest dan gebeuren tegen een ploeg die hard op weg is om zich uit de onderste regionen te spelen. Dat betekende dat SV Bedum gewaarschuwd was voor de dadendrang van de thuisploeg. Maar al snel bleek zaterdagmiddag dat dit besef bij de spelers van SV Bedum onvoldoende aanwezig was. Het was de thuisploeg die vrijwel direct de regie pakte en in de eerste helft al op een verdiende 1-0 voorsprong kwam. Na de pauze veranderde er weinig tot niets aan het spelbeeld. De paarshemden bleven inspiratieloos achter de feiten aanlopen en moesten in de slotfase ook nog eens toestaan dat Zuidhorn op een 2-0 voorsprong kwam. Een 2-0 wat na negentig minuten ook de eindstand werd na een wedstrijd die volgens assistent-trainer Hans Setz terecht door SV Bedum werd verloren. ,,Wanneer je zonder de juiste instelling speelt win je nooit een wedstrijd en dat is wat er tegen Zuidhorn gebeurde.”