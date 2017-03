Noordwolde doet uitstekende zaken.

Noordwolde deed zaterdagmiddag uitstekende zaken. Zelf wonnen de geelhemden het uitduel tegen SC Stadspark met 4-0 en verder zag het de concurrenten in de strijd om het kampioenschap, Loppersum en Marum, beide verliezen.Noordwolde was direct vanaf het begin de bovenliggende partij in het uitduel tegen SC Stadspark. Dat zorgde nog niet direct voor een voorsprong voor de gasten want daar was het spel van Noordwolde te slordig voor. Het duurde daardoor tot aan de 30minuut voordat de gasten, door een goal van Bart Hollink, op een 0-1 voorsprong kwamen. Op slag van rust werd het nog mooier voor Noordwolde toen Yoni van der Velde er 0-2 van wist te maken. De thuisploeg had in de eerste helft al weinig tot niets kunnen creëren waar na de rust geen verandering in kwam. Doordat ook Noordwolde in de tweede helft niet echt geweldig speelde duurde het tot aan de 78minuut voor er weer werd gescoord in het stadspark te Groningen. Joram Wijnstra brak door de verdedigingslinie van de thuisploeg maar zijn voorzet werd gemist door Silvan Havinga. Gelukkig voor Noordwolde was een verdediger van de thuisploeg echter zo ongelukkig om de bal achter zijn eigen doelman te schieten en wat de 0-3 betekende. In de slotfase kwam er vervolgens nog een 0-4 stand op het scorebord te staan. Een goal gescoord door Frans van Zwieten. Van Zwieten was na zijn vertrek naar het midden van het land gewoon lid van Noordwolde gebleven en was toevallig in Groningen op bezoek. Hij was vervolgens bereid om als wisselspeler de selectie van Noordwolde compleet te maken omdat naast de voor langere tijd afwezigen ook Marco Vos ontbrak. Met minder dan tien minuten gunde Roy Kamps zijn ‘supersub’ daarom een invalsbeurt die van Zwieten bekroonde met een vierde treffer voor Noordwolde. Na afloop was trainer Roy Kamps daarom in meerdere opzichten een tevreden trainer. ,,Naast dat we zelf hebben gewonnen verloor de concurrentie. Dus hebben we de druk weer wat kunnen opvoeren richting een spannende slotfase in 3C.”