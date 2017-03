Winsum VR1 wint moeizaam maar verdiend van Bergum VR1

“De laatste loodjes wegen het zwaarst” luidt een bekend spreekwoord. Dit geldt ook voor Winsum VR1. De laatste weken wordt er gewonnen, maar het gaat enigszins moeizaam. Flitsend voetbal zoals eerder dit seizoen is getoond, is de laatste weken een zeldzaamheid. Maar het team heeft ook geleerd dat winnen zonder tot goed voetbal te komen ook gewoon 3 punten oplevert. En dat is belangrijk om de druk op koploper ACV VR1 er vol op te houden. Winsum volgt met 3 verliespunten meer op de 2plaats op de ranglijst en met de uitwedstrijd op 1 april tegen datzelfde ACV ligt het kampioenschap nog steeds binnen bereik.Winsum, dat voor het 3en laatste jaar onder leiding staat van trainer/coach Alfred Sterrenberg, presteert in ieder geval beter dan de 2 voorgaande jaren. Werd 2 jaar geleden de 7e plaats op de ranglijst behaald met 32 punten, vorig seizoen eindigden ze op plaats 6 met 36 punten. Dit puntenaantal is na de winst van vorige week in en tegen Bedum inmiddels bereikt en dat met nog 7 competitiewedstrijden te gaan.Ook dit keer was Winsum niet compleet. Jolien Dijk was afwezig door privé omstandigheden, Minke Lalkens was nog net niet fit genoeg om te kunnen spelen en Berber Hokwerda maakte na vele maanden afwezigheid haar eerste wedstrijdminuten bij Winsum VR2.Bergum is voor Winsum een lastig te bespelen tegenstander. De afgelopen jaren werd er slechts 1 keer van dit team gewonnen en dit seizoen had Bergum nog maar 4 keer het veld verlaten zonder enig punt en dus verwachte Winsum een zware wedstrijd.De beide teams begonnen voorzichtig, waarbij Winsum meer het initiatief nam. In de 4e minuut gaf Alieke Tuin van Winsum een voorzet op Chantal Streppel die net niet aankwam. In de 7minuut schoot de opgekomen Sabine Jansen uit een hoekschop van Saskia Bakker de bal net over het doel en in de 9minuut was het wel raak voor Winsum. Saskia Bakker bereikte vanaf links Chantal Streppel en zij wist in het strafschopgebied van haar tegenstander weg te draaien en strak binnen te schieten (1-0). Al 2 minuten later verscheen Alieke Tuin na een solo alleen voor de keeper, maar een uitgestoken been van de keeper van Bergum voorkwam de 2-0. Bergum kroop langzaam uit haar schulp, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Na 33 minuten volgde de 2-0 voor Winsum. Melinda Hilbelink ontving de bal aan de rechterkant op de punt van de “16” en joeg de bal diagonaal laag in de linkerhoek. Daarna liet de geblesseerde Alieke Tuin zich vervangen door Jenny Blécourt en werd er met een verdiende 2-0 voor Winsum de kleedkamer opgezocht.In de rust schoof coach Alfred Sterrenberg met een aantal “poppetjes”. Yvonne Visser verhuisde van achteren naar voren, Jenny de Blécourt van voren naar het midden en Marlies Bijman van het midden naar achteren. Dit kon niet verhinderen dat Bergum de 2helft optisch de bovenliggende partij was zonder direct tot grote kansen te komen. De verdediging van Winsum gaf weinig weg en bleef geconcentreerd verdedigen. De echt grote kansen waren voor Winsum. In de 49minuut werd een inzet van Chantal Streppel na een hoekschop van Yvonne Visser van de lijn gehaald en in de 56minuut had Chantal Streppel de 3-0 op haar rechterschoen, toen ze oog in oog met de keeper leek te scoren. Ze omspeelde knap de keeper maar haar schot vanuit een lastige hoek verdween tot verbazing van velen in het zijnet in plaats van in het lege doel. In de 62minuut kreeg Bergum hun beste mogelijkheid toen de snelle linkerspits van Bergum alleen op het doel van de Winsumse keeper Willisa Scholtens af mocht. De uitlopende keeper verkleinde haar doel goed en het schot van de Bergumse aanvaller ging net naast. In de 67minuut nam Yvonne Visser de Bergumse keeper onder vuur, maar deze redde bekwaam. Toch enigszins onverwacht viel de 2-1. Een hoekschop van rechts van Bergum belandde bij de 2paal, waar een speler van Bergum de bal binnenliep. Winsum claimde dat hun keeper door een Bergumse speler werd gehinderd waardoor ze niet bij de bal kon, maar de zeer onpartijdige scheidsrechter John Kamstra gaf Bergum het voordeel van de twijfel en wees gedecideerd naar de middenstip. Vlak daarna moest Indy Balk van Winsum na een harde botsing het veld verlaten en nam Yvonne Visser haar vertrouwde plaats achterin weer in. Daniëlle Mulder kwam daardoor in het veld om voorin de rechterflank te bespelen. Winsum pakte het initiatief terug en direct werden er weer kansen gecreëerd. Dit leidde tot de 3-1, toen Yvonne Visser met een diepe bal Saskia Bakker aanspeelde. Haar schot dreigde naast te gaan, maar de zeer attente Daniëlle Mulder kon met haar snelheid de bal nog net halen en schoot vanuit een moeilijke hoek strak en hoog binnen. Het had nog mooier voor haar kunnen zijn, toen ze vlak voor tijd vanaf de rand 16 meter verwoestend uithaalde. De bal liet de lat zingen maar helaas het net niet bollen. Zo bleef het bij een verdiende 3-1 overwinning voor Winsum.Winsum zette met deze overwinning een nieuw record neer: 5x op rij een competitiewedstrijd winnen en dat was de afgelopen 3 seizoenen door Winsum nog niet gelukt. Dit seizoen heeft überhaupt nog geen enkel ander team dit in de 2de klasse D gepresteerd. Komende zaterdagmorgen gaat Winsum op bezoek bij The Knickerbockers VR2. Bergum ontvangt zaterdagmiddag koploper ACV VR1 uit Assen.Opstelling Winsum VR1:Keeper: Willisa ScholtensAchter: Annick de Vries, Sabine Jansen, Yvonne Visser, Indy Balk (80min: Daniëlle Mulder)Midden: Marlies Bijman, Linda Bakker, Melinda HilbelinkVoor: Alieke Tuin (35min: Jenny de Blécourt), Saskia Bakker, Chantal StreppelEinduitslag: 3-1 (rust: 2-0)Scoreverloop:minuut: 1-0 Chantal Streppel (assist Saskia Bakker )33minuut: 2-0 Melinda Hilbelink73minuut: 2-1·86e minuut: 3-1 Daniëlle Mulder (assist Saskia Bakker)