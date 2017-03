VVK boekt zakelijke overwinning tegen Woltersum'

De wedstrijd tegen Woltersum stond op het programma, een wedstrijd die gewonnen moest worden aangezien er eerder al verloren werd en omdat VVK zich wilde richten op de tweede periode.Een periode waarin VVK tot nu toe goed meedraait. VVK en Woltersum begonnen beiden chaotisch met veel lange ballen en op het gladde veld werden dat al gauw te moeilijke ballen. Toch kwam VVK op een verdiende 1-0, na slecht uitverdedigen kwam de bal terecht bij Joey Bakker die de bal beheerst binnen schoof, 1-0. Tevens de ruststand. Trainer de Koe maande op scherpte aangezien het voetballend gezien nog vele malen beter kon en moest. Gelukkig zette de ploeg een tandje bij in het tweede bedrijf, VVK kwam ook redelijk vlot op 2-0, een corner van Joey Bakker verdween ineens in de goal, 2-0. Daarmee was de wedstrijd ook wel gespeeld, gelukkig wilde VVK nog werken aan het doelsaldo en kreeg Quimuena daar een uitgewezen mogelijkheid voor met de strafschop, hierin faalde hij niet en maakte beheerst de 3-0. Quimuena kon ook zijn tweede van de dag maken vanaf elf meter, was het niet zo dat de keeper deze tegenhield. Het slot was voor Phllip Albert, die vorige week al liet zien over een prima schot te beschikken, nu zorgde hij voor de 4-0! Volgende week Groen Geel uit waar VVK thuis ook met 1-2 van verloor en zichzelf zeker wil revancheren voor deze nederlaag.