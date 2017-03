EKC dames zakken verder weg

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdagmiddag 18 maart thuis in Eenrum tegen het iets lager geklasseerde SV Lycurgus uit Groningen. EKC moest winnen om uit de degradatiezone weg te komen en had eerder in het seizoen uit al met 3-1 verloren. Het liep deze middag echter niet zoals verwacht. Onder leiding van scheidsrechter K. Nienhuis uit Eenrum was het begin meer voor Lycurgus dat hiervan in de 13e minuut dan ook gebruik maakte. Een hoekschop werd niet goed weggewerkt en achter doelvrouwe Nicky Bos geschoten: 0-1. Evenwel gaf EKC het niet op en na wat gemiste kansen wist het uiteindelijk in de 28e minuut langszij te komen. Uit een voorzet van de linkerkant van Rebecca Postma knalde Sarah Rijzinga de 1-1 binnen. EKC was weer in de race. Beide partijen speelden behoorlijk fysiek alhoewel Lycurgus hierin beter was dan de thuisploeg. Nadat beide ploegen nog wat mogelijkheden kregen bleef het tot de rust 1-1.Na de rust verwachtten de supporters van EKC dat deze ploeg zou doordrukken. Helaas liep het anders. EKC had nu wel de wind mee maar het wilde niet lopen. Het was wederom Lycurgus dat na 5 minuten profiteerde van communicatiefouten in de EKC-defensie en wederom de leiding mocht nemen: 1-2. Wederom liep EKC achter de feiten aan. Het moest nu komen en tegelijkertijd Lycurgus van verdere treffers afhouden. Minke Toonder werd in de 66e minuut gewisseld voor Michelle Koster en 7 minuten later kwam ook Marijn Nienhuis erin voor Irene Bos. EKC probeerde wanhopig om er door te komen maar geen van haar pogingen kreeg het gewenste resultaat. In de 81e minuut kwam ook Marije Roelink nog binnen de lijnen voor Suzanne Bergstra. EKC probeerde de gelijkmaker te forceren maar pogingen van Janet Toonder, Sarah Rijzinga en Rebecca Postma kregen geen goed vervolg. Aan de andere kant moest doelwachster Nicky Bos ook nog enkele malen in actie komen om verdere schade te voorkomen. Lycurhus hanteerde een snellere snelheid van handelen. Zo bleef EKC hoop houden tot de 93e minuut toen Lycurgus op 1-3 kwam en alles over en uit was. Hier bleef het bij waarmee EKC zich nu in de zone van de promotie/degradatiewedstrijden bevindt. Het zal alle zeilen moeten bijzetten om hieruit weg te komen om te beginnen met de uitwedstrijd tegen het eveneens laag geklasseerde Asser Boys in Assen, aanvang 14.30 uur, aankomende zaterdag.13. Lycurgus 0-1; 28. Rijzinga 1-1; 50. Lycurgus 1-2; 93. Lycurgus 1-3.K. Nienhuis (Eenrum)Nicky Bos, Gretha Annema, Janet Toonder, Nicky Knol, Suzanne Bergstra (81. Marije Roelink), Sarah Rijzinga, Emma Postma, Rebecca Postma, Minke Toonder (66. Michelle Koster), Wendy Reitsma, Irene Bos (73. Marijn Nienhuis).