Marum onderuit tegen Glimmen

Marum – Glimmen onderuit tegen GlimmenDeze middag had Marum goed zaken kunnen doen met betrekking tot de achtervolging van Loppersum en dus het kampioenschap. Loppersum verloor met maar liefst 4 - 1 tegen Grijpskerk en is de ongeslagen status kwijtgeraakt. Marum had de kans om drie punten in te lopen en met de cruciale wedstrijd volgende week tegen Loppersum uit, had het voor een mooi perspectief moeten en kunnen zorgen. Het liep echter even anders…………………Toegegeven moet worden dat Glimmen een prima pot speelde. Tom Boezerooy had voortdurend met 2 tegenstanders te maken en op deze wijze werd de angel uit de Marumer aanval gehaald. Uitblinker bij Glimmen was Tim Oosterhof. Gezegend met een goed overzicht en sterk aan de bal wist hij het spel goed te verdelen en het tempo te laten zakken indien dit nodig werd geacht. De eerste kans was voor Daniel Laturiuw. Na 5 minuten verdween zijn schot maar net over het doel. 2 minuten later werd een corner van Daan Assink niet goed begrepen en ging voor langs. Weer 2 minuten later kwam Glimmen er gevaarlijk uit en mocht na een overtreding, na duwen Jordy Swieringa, een vrije bal op de "16" nemen. Hieruit ontstond geen gevaar en keeper Beimers van Marum mocht de strijd hervatten. In de tiende minuut gaf Frank Terpstra de bal diep op Martijn Kuiper, die op volle snelheid zijn tegenstander wist te passeren en de bal voor het inschieten had, echter hij maaide volledig over de bal en hiermee was de kans verkeken. Even later kreeg Glimmen een vrije bal na een ongelukkige handsbal van een Marum-speler. De bal werd langs de Marum-muur gekruld, maar Beimers lag tijdig op de goede plaats en wist de bal weg te boksen. Vervolgens had Derk Veenstra aan de andere kant de bal voor het inkoppen, echter hij miste de bal volledig, zodat ook deze kans verloren ging. In de 33ste minuut een enorme kans voor Glimmen. Frank Terpstra, wederom goed spelend deze middag, wist zijn tegenstander goed naar buiten te "knijpen", waarna deze de bal ver naast schoot. Vervolgens weer een lange bal op Boezerooy die het net moest afleggen tegen de snel uitkomende keeper. Vlak voor de rust kreeg Jeroen Boekema de kans op de 1 - 0. Ook deze kans kreeg niet het gewenste resultaat, hij wist de bal niet binnen de palen te krijgen. Na de rust pakte Marum de wedstrijd weer energiek op wat na 1 minuut resulteerde in een 1 - 0 voorsprong. De pijlsnelle Boezerooy liet zijn tegenstanders weer eens de hakken zien en gaf vervolgens een perfecte voorzet af, welke door Oldewarris fraai werd ingeschoten. Een paar minuten later was keeper Beimers attent en wist een grote kans voor Glimmen onschadelijk te maken. Glimmen zette duidelijk aan en had het gevoel dat er iets te halen viel in Marum. Een kopbal werd goed gepakt door de solide acterende keeper van Marum. In de 17de minuut wordt de bal hoog ingebracht en Derk Veenstra die opeens te maken kreeg met 2 aanvallers wist de bal niet goed weg te werken, de bal bleef even hangen en vervolgens door de aanvaller van Glimmen fraai binnengeschoten. In de 70ste minuut wisten de bezoekers zelfs op 1 - 2 te komen. Een afstandsschot van een meter of 30 sloeg in als een granaat. Keeper Beimers was volstrekt kansloos. Zelfs de handen van het Marumer publiek kwamen hiervoor op elkaar. Nu lag het initiatief bij Marum wat resulteerde in een aantal goede kansen, echter deze middag acteerde de Marum aanval niet scherp genoeg. Gemakzucht na een lange ongeslagen reeks? Nee, op de inzet was weer niets aan te merken, maar je moet wel op het juiste moment kunnen "killen". Vlak voor het einde kreeg Marum nog een opgelegde kans. Boezerooy bezorgde de bal bij de ingevallen van der Ploeg, die leek te schrikken van zijn kans en de bal inleverde bij Daan Assink. Een schroeiend schot verdween vervolgens echter net langs de verkeerde kant van de bal en was de nederlaag een feit.Uiteraard was de teleurstelling groot bij de Marumers. Iedereen was het er over eens. Dit was de kans geweest om in kansrijke positie te geraken met betrekking tot het kampioenschap. Dit kampioenschap lijkt nu verder weg te zijn dan ooit, echter de bal is rond en er zijn nog een aantal wedstrijden te gaan. Dat deze nederlaag teleurstelling met zich meebrengt mag duidelijk zijn. Tijdens de wedstrijd werd er fanatiek meegeleefd door de talrijke supporters die volgende week wellicht de gang naar Loppersum zullen maken. Dat bij het aanmoedigen voortdurend enige decibels los komen is niet te voorkomen. Dit is enorm vervelend voor een aantal omwonenden die voortdurend bij de Gemeente Marum op de stoep staan om te klagen van de "overlast" die zij ondervinden. Gezien het feit dat dat het voetbalveld hier al decennia ligt en al die tijd er nooit klachten zijn geweest, is het bijzonder dat deze er nu opeens wel zijn. Natuurlijk wordt er intensief gebruik gemaakt van het nieuwe kunstgrasveld. 700 voetballers, groot en klein, maken elke week gebruik van de velden, waar veel later nieuwbouw omheen is gepleegd. Natuurlijk de wereld is veranderd en iedereen heeft begrip voor van alles en nog wat, echter zodra iets in de richting van "mijn achtertuin" dreigt te geraken dan veranderen meningen vaak. Erg jammer dat dit in een kleine Gemeente als Marum zich voordoet, die hiermee zijn eigen Pauperparadijs heeft. Volgende week: de topper Loppersum - Marum, aanvang 14.30 uur. Het sportpark van Loppersum is gelegen aan de Bosweg. Kijk echter niet uit naar het bos, want dat is er namelijk niet. Bij helder weer kun je de vuurtoren van Ameland zelfs zien.