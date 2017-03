Marum - Grijpskerk, eindstand 5 - 0

Als Grijpskerk in de aanvangsfase iets scherper was geweest waren ze met 0 - 2 aan de leiding gegaan en was het wellicht een heel andere wedstrijd geworden. De Roodhemden pakten Marum direct aan, waarbij het fysiek het dreigde te gaan winnen van de techniek. De scheidsrechter had de wedstrijd echter goed in handen en kwam nooit echt in de problemen.Bij aanvang blijkt al dat Marum een machine is geworden. Een machine van discipline kun je wel stellen. Een geregisseerde warming-up, waarbij een ieder weet wat hem te doen staat. En daar is ook de hand van de trainer Jan Mulder in te herkennen. Zorgen voor ijkpunten, zekerheden en een strakke discipline zorgen voor een solide basis tot succes. Op dit moment is Marum door niemand te stoppen en reikhalzend wordt al uitgekeken naar de topper tegen Loppersum. Het aanvalsduo Oldewarris en Boezerooy waren ouderwets op dreef deze middag en vormden een plaag voor de defensie van Grijpskerk. Oldewarris prikte de eerst er in na 17 minuten, na dus 2 enorme kansen voor Grijpskerk. Boezerooy maakte in de 40ste minuut de 2 - 0, zo net voor de rust een mooi moment. Aan de zijlijn waren ze het eens: "deze wedstrijd is gespeeld, op naar de koffie". Sommige supporters hebben zoveel vertrouwen blijkbaar in de goede afloop dat ze niet eens de moeite meer nemen om de kantine te verlaten om de tweede helft te zien, zo bleek. Na een kwartier besloot "de Schorpioen", Oldewarris dus, dat er weer wat actie gemaakt moest worden en bracht de 3 - 0 op het scorebord. De allermooiste treffer kwam voor rekening van Jeroen Boekema en kreeg hiermee de handen van het talrijke publiek op elkaar. Hij ontving de bal in het midden voor het doel, met de rug tegen zijn tegenstander, draaide in 1 beweging er langs, waarbij de bal slechts 2 x kortstondig geraakt werd en na de tweede aanraking in het doel bleek te liggen. Een Bergkampiaanse actie met een Messiaans sausje, zoiets moet het geweest zijn. Jeroen Boekema: "het is altijd mooi om een doelpuntje mee te pikken, maar deze was wel leuk ja. Waarschijnlijk toch wat Braziliaans bloed in de aderen”. In de 73ste minuut tekende Tom Boezerooy voor de vijfde treffer en tekende hiermee zijn veertiende treffer van het seizoen aan. Ook deze middag regende het weer kansen en hadden er een paar meer in gemoeten, maar een kniesoor die daar op let. Iedereen verliet tevreden sportpark "De Holten". Zit er wellicht nog iets moois aan te komen?