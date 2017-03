Kloosterburen in rommelig duel onderuit tegen VVK:0-2

Kloosterburen verloor zondagmiddag met 0-2 van VVK uit Groningen. Dat gebeurde in een duel dat het predicaat rommelig meer dan verdiende omdat het arbitrale trio duidelijk niet in topvorm was en de spelers binnen de lijnen in grote delen van de wedstrijd ook maar wat aanmodderden,Voor Kloosterburen en VVK was het verhaal zondagmiddag duidelijk. Beide ploegen moesten winnen om niet als een grijze muis de nog resterende duels in de competitie te hoeven afwerken. Aan de kant van de thuisploeg was Bart Korhorn weer voldoende hersteld van zijn enkele weken geleden opgelopen blessure om in de basis te starten. Verder was ook de in het restant van het duel tegen Blauw Geel ’15 nog afwezige Joost Gerdez weer van de partij tegen een opponent die het de laatste jaren vaak lastig heeft in Kloosterburen. Waar in eerste instantie Jacob Cleveringa uit Baflo als arbiter voor dit duel was aangesteld kwam om ongeveer 13. 15 uur arbiter P. Jager uit Stiens de bestuurskamer van Kloosterburen binnen. Jager was als vervanger aangesteld omdat zijn collega uit Baflo door een rugblessure was geveld. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jager gebeurde er in de eerste twintig minuten weinig wat de toeschouwers echt kon boeien. Er kwamen wel wat kansjes voor beide ploegen maar daar was in deze beginfase ook alles mee gezegd. In de 20minuut was daar een eerste kans voor Eli Quimuena. De snelle spits van de gasten kwam goed door op de linkervleugel maar zag zijn schot naast het doel van Sander Adema verdwijnen. Twee minuten later was daar een volgende kans voor Jimmy Jansen. De frêle aanvaller brak door de verdedigingslinie van de thuisploeg maar had vervolgens teveel tijd nodig om tot een doelpoging te komen. Weer twee minuten later had het ook 1-0 kunnen staan in Kloosterburen. Uit een afgeslagen aanval van de thuisploeg kwam de bal terecht bij Joost Gerdez. De centrale middenvelder haalde vervolgens verwoestend uit maar met een fraaie redding tikte VVK-keeper Kevin Pit het schot tot corner. In de 25minuut kwam VVK vervolgens op voorsprong. Joey Bakker werd op de linkervleugel goed aangespeeld. Bakker dolde vervolgens een paar tegenstanders om de bal vervolgens breed te spelen op de mee opgekomen Philip Albert. De middenvelder nam de even opstuitende bal vervolgens in een keer op zijn slof en het stond 0- 1 waarbij keeper Sander Adema het schot alleen maar gehoord kan hebben. Na deze fraaie treffer kwam er in de 28minuut weer een kans voor de thuisploeg. De prima voetballende Bo Tukker leverde een uitstekende voorzet af en die maar net werd over gekopt door Jasper Wiersum. De spits opereerde ook zondagmiddag weer voornamelijk vanaf de vleugels maar liet in deze situatie zien dat zijn kwaliteiten als centrumspits beter tot uiting komen. Rond de 35minuut had VVK-er Joey Bakker over geluk niet te klagen. De middenvelder ging wel heel erg fel een duel in met Kevin Kat die geblesseerd bleef liggen. Bakker kreeg vervolgens een gele kaart van arbiter Jager en waar hij niet ontevreden over mocht zijn. Kevin Kat keerde vervolgens nog wel weer terug in de wedstrijd maar dat was geen handige actie. Al kreupelend kon de verdediger Ricardo Harpal even later alleen maar een doorgang beletten door hem aan zijn shirt te trekken wat hem een gele kaart opleverde. Niet veel later verdween Kat dan ook van het strijdtoneel en kwam de van een blessure herstelde Jos Streefkerk binnen de lijnen. Een paar minuten later lag er een volgende speler van de thuisploeg op de grond. Bart Korhorn kwam in botsing met Marcel Prins en Korhorn verdween groggy naar de kant. De resterende minuten in de eerste helft speelde de thuisploeg vervolgens met een man minder omdat de technische staf van de thuisploeg de hoop had dat de spits nog weer zou terugkeren.Aan het begin van de tweede helft keerde Korhorn inderdaad terug en was daar al snel een eerste kans voor de thuisploeg. Jasper Wiersum leek de 1-1 te gaan scoren maar arbiter Jager en zijn assistent Kramer hadden buitenspel geconstateerd. Een beslissing die voor wat wervel aan de kant van de thuisploeg zorgde. Wrevel wat nog erger werd toen even later Bo Tukker een volledig onterechte gele kaart kreeg van de onpartijdige die zondagmiddag, samen met zijn secondanten, een ruime onvoldoende scoorde. In de 53minuut leek het vervolgens 0-2 te gaan worden maar de leidsman zag een buitenspelsituatie in een aanval van de gasten zodat dit feest niet doorging. In de 59minuut moest Eli Quimuena aan de kant van VVK het veld met een blessure verlaten en hij werd vervangen door Aniel Sewgobind. Met nog iets minder dan een half uur op de klok had de thuisploeg op 1-1 moeten komen. De ijverige Bo Tukker brak namelijk door de verdedigingslinie van de gasten maar zag zijn inzet gekeerd worden door Kevin Pit. Vijf minuten later was het aan de andere kant bijna raak. Jimmy Jansen dook opeens dreigend op voor doelman Sander Adema die met een prima redding een tweede treffer van de bezoekers wist te verijdelen. Ondertussen werd het er in een tot nu toe zeer matig duel allemaal niet beter op. Arbiter Jager en zijn beide secondanten langs de lijn zaten er vaak naast en de tweeëntwintig acteurs binnen de lijnen bakten er ook steeds minder van. Zo rond de 73minuut dreigde het duel zelfs nog even te ontsporen omdat onpartijdige Jager de gasten uit Groningen een goal toekende waar een luchtje van buitenspel aan zat. Een situatie overigens die nooit was ontstaan wanneer Joost Gerdez aan de kant van Kloosterburen zijn verdedigende taak naar behoren had uitgevoerd. De centrale middenvelder, die buiten zijn schot in de eerste helft niets liet zien wat een basisplaats rechtvaardigde, zette wel een sliding in maar die werd zo zwak ingezet dat Ricardo Harpal teamgenoot Jimmy Jansen vrij gemakkelijk op avontuur kon sturen met een 0-2 voorsprong voor VVK als gevolg. De spelers van de thuisploeg probeerden vervolgens nog wel om scheidsrechter Jager op andere gedachten te brengen waarop de leidsman uiteindelijk zijn assistent aan de kant van Kloosterburen te woord stond. Maar de onpartijdige bleef bij zijn beslissing zodat de 0-2 stand op het scorebord bleef staan. Na deze tweede treffer voor VVK vielen er vervolgens nog wat kaarten aan beide kanten maar verder veranderde er niets meer in een rommelige wedstrijd en waardoor men in Kloosterburen al bijna de conclusie kan trekken dat het met in deze competitie nog twaalf duels te gaan eigenlijk al nergens meer om speelt.Kloosterburen-VVK: 0-2(0-1).25. Albert 0-1, Jansen 0-2.P. Jager (Stiens).Gele kaarten: Kat, Van der Laan, Tukker(Kloosterburen), Bakker, Prins(VVK).Kloosterburen: Adema; Steur, Kat(39. Streefkerk), Mennes(85. Jonker), Van der Laan; De Schutter, Martini, Tukker, Gerdez; Korhorn, Wiersum.VVK: Pit; Djukic, Elisa, Junior, Mulder; Bakker, Jansen, Albert, Harpal; Quimuena(59. Sewgobind), Prins.