De Fivel winnaar in matige derby tegen Corenos

Een hotseknotsbegoniavoetbalveld en een warrig fluitende arbiter Silvester uit Stadskanaal zorgden in Zeerijp voor een streekderby tussen De Fivel en Corenos die niet veel om het lijf had. Maar op basis van een iets betere tweede helft waren het uiteindelijk de gastheren die het als kijkspel een ruime onvoldoende scorend duel met 3- 1 wisten te winnen.Voor zowel De Fivel als Corenos stond er zaterdagmiddag in Zeerijp grote belangen op het spel. De thuisploeg moest de drie punten in eigen huis houden wilde het mee blijven doen in de tweede periode en de gasten moesten winnen om wat uit de onderste regionen van 4 E te komen. Beide ploegen waren echter niet op volle sterkte voor de streekderby. Zo ontbraken aan de kant van de thuisploeg de geblesseerde Mark Kramers, de geschorste Stefan Groenwold en de vakantie vierende Bart Pijper en de broers Thomas en Geert van der Veen. Corenos moest het doen zonder de geblesseerde Kevin Haan en trainer Peter Ernst die door familieomstandigheden niet bij het duel aanwezig kon zijn. Dat zorgde dat Bart Moes en teamleider Frits Meeuwes de honneurs waarnamen in Zeerijp voor het duel dat gespeeld moest worden op een stuk bouwland waar een beetje boerenbedrijf zijn vee niet op zou laten lopen. Gewoon wandelend over het veld was het namelijk al een crime om de kuilen en bulten te ontwijken zodat bij voorbaat duidelijk werd dat er van goed combinatiespel geen sprake van kon zijn. Iets wat duidelijk anders zou zijn geweest wanneer de verantwoordelijken binnen de gemeente Loppersum opdracht hadden gegeven om het veld in Zeerijp te egaliseren.Nadat het pupil van de week Daan Groenewold niet was gelukt om Corenos-doelman Sven Knot te passeren was in de 7minuut de eerste kans op hetin Zeerijp voor de thuisploeg. Bij een diepe bal vanuit de defensie van de thuisclub liet centrale verdediger Bert Winter zich verrassen door Laurens Hylkema. De snelle spits kwam vervolgens alleen voor Corenos-keeper Sven Knot die met een uitstekende redding een vroege treffer van De Fivel wist te verijdelen. Vier minuten later had de warrig fluitende scheidsrechter Silvester uit Stadskanaal de bal in het strafschopgebied van de thuisploeg op de stip kunnen leggen. Erwin Dijkstra werd namelijk door Niels Ronde binnen de beruchte lijnen aangetikt waar Silvester een penalty voor had kunnen geven. De leidsman wuifde het voorval echter weg zodat het 0-0 bleef in een duel waarin beide teams zich door de beginfase worstelden. Goed voetbal was namelijk onmogelijk op een tot knollentuin omgetoverd voetbalveld en de enige die dat begreep was de veruit oudste man op het veld. De ondertussen 35-jarige Aalderd Duinkerken begreep dat op je op een veld waar combinatievoetbal niet op mogelijk was de lange bal moest spelen. Keer op keer probeerde de routinier daarom zijn voorwaartsen aan het werk te zetten die een paar keer voor De Fivel-goalie Ruud Kuizenga opdoken. Maar echt gevaar leverde dat niet op voor de gasten waar in de 32minuut verandering in kwam. Weer een pass van Aalderd Duinkerken kwam via Marcel Dijkstra terecht bij Erwin Dijkstra. De jonge spits bedacht zich niet en schoot de bal snoeihard langs doelman Ruud Kuizenga die de pech had dat het schot door een van zijn verdedigers nog iets van richting werd veranderd: 0-1. Na de openingsgoal voor de bezoekers verwachtten de toeschouwers wat meer agressiviteit aan de kant van de thuisploeg maar dat zat er voor de rust niet in. De Fivel had duidelijk moeite met het mannelijk voetbal van de gasten wat richting de tweede helft wel moest veranderen wilde men de drie punten in eigen huis houden.Na de thee kwam er inderdaad een De Fivel uit de kleedkamer wat meer strijdlust in het duel gooide. Zo was de eerste kans na de pauze voor Laurens Hylkema maar wist Sven Knot prima redding te brengen. In de 65minuut kwamen beide teams vervolgens weer op gelijke hoogte. Vanaf de rechtervleugel verstuurde Emiel Bos een voorzet die in eerste instantie door Sven Knot gepakt scheen te worden. De doelman liet de bal echter los waardoor de alert reagerende Laurens Hylkema de 1-1 op het scorebord kon schieten. Vijf minuten later stond het 2-1 in Zeerijp. Na een overtreding op Emiel Bos, zaterdag een van de betere spelers op het veld, mocht de middenvelder een vrije trap nemen. Bos schoot de bal fraai voor het doel van de gasten waar Rindert Havinga als een ‘duveltje uit een doosje’ opdook en van dichtbij doelman Sven Knot kansloos liet. Corenos kwam ondertussen steeds minder aan aanvallen toe en had ook steeds meer moeite met het optreden van arbiter Silvester. Het moet gezegd worden, de leidsman deed zijn best maar veel meer was het ook niet wat hij liet zien. Zo was hij behoorlijk eenkennig in het verstrekken van kaarten en het nemen van bepaalde beslissingen. Iets waar teamleider Frits Meeuwes op een gegeven moment klaar mee was. Wat volgde was een verbale tweestrijd tussen de teamleider en arbiter wat er voor zorgde dat Meeuwes achter de omheining moest plaatsnemen. Zo werd het in de slotfase nog een circus om niets want ook de overtredingen werden opeens grimmiger en waardoor de irritatie steeg. Maar in de 89minuut kwam er aan het gebakkelei een einde toen Rindert Havinga met zijn tweede goal van de middag de stand op 3-1 bracht. De 18-jarige spits reageerde prima op een corner van Laurens Hylkema en liet zien dat De Fivel met hem richting de toekomst een goaltjesdief in huis heeft. In de extratijd van een ook in de tweede helft als kijkspel zeer matig duel werd Gerard Uil nog met direct rood weggestuurd. Uil was volgens Silvester de aanstichter van een opstootje waardoor Corenos een tegenvallende derby uiteindelijk met een man minder beëindigde.De Fivel-Corenos: 3- 1(0-1)32. Erwin Dijkstra 0-1, 65. Hylkema 1-1, 70. Havinga 2-1, 89. Havinga 3-1.Scheidsrechter: R. Silvester (Stadskanaal).Gele kaarten: Wouter ten Harkel, Wieringa, Knol(Corenos).Rode kaart: Uil(Corenos).De Fivel: Kuizenga; Ronde, Emiel Bos, Joran Bos(68. Van Dijk), De Vries; Korpershoek, Havinga(Stadskanaal), Duisterwinkel, Pijper; De Vroome, Hylkema(90.Remminga).Corenos: Knot; Wieringa, Duinkerken, Wouter ten Harkel, Dijk; Anne Jan ten Harkel, Marcel Dijkstra, Erwin Dijkstra, Winter; Knol, Tamsma