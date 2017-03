Weer geen winst voor Eext.

Eext wist ook zondag niet te winnen. In het thuisduel tegen EEC uit Ees gingen de mannen van trainer Cor Lubach namelijk met 0-1 onderuit.Eext had in de drie na de winterstop gespeelde wedstrijden wisselvallig gepresteerd. Een winstpartij, een gelijkspel en een verliespartij waren namelijk het resultaat in de drie duels. Wilde Eext daarom nog wat van het seizoen maken dan moest er in de derde periode beter gepresteerd worden dan in de twee voorgaande. Al snel in de wedstrijd kwamen de gasten echter op een 0-1 voorsprong. Een voorsprong die er voor zorgde dat de gastheren al vroeg in de wedstrijd in de achtervolging moesten. Eext kreeg al voor de rust diverse kansen op de gelijkmaker maar helaas voor de fans van de thuisploeg bleef het bij kansen en geen goals. Dat beeld veranderde na de rust niet echt in het voordeel van de thuisploeg zodat het uiteindelijk bij een 0-1 nederlaag bleef. Een nederlaag die door Jack Lammerts na afloop wel was te verklaren. ,, Wanneer je niet scoort kun je wel wedstrijden van drie uur spelen maar kom je geen steek verder. In de tweede helft hadden we 70% balbezit maar daar win je geen wedstrijden mee.”