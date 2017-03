Eerste tien minuten fataal voor Stedum 2

Na de grote nederlaag tegen Lycurgus met 8-1 wilde Stedum wat recht zetten tegen Stadspark. Maar zoals de titel al zegt was Stedum in het begin van de wedstrijd niet bij de les. Door 2 keer niet op te letten kon een speler 2 maal alleen af op keeper de Sturler en was deze 2 maal kansloos.Hierna was Stedum het meeste in balbezit en kreeg het ook de beste kansen maar wist het de keeper van de tegenstander niet te passeren welke normaal alleen in de zaal in de goal staat. Maar deze man had de middag van zijn leven en was een echte sta in de weg. Goed voor Stadspark maar minder voor Stedum. En zo kon het zijn dat de ploeg met een 2-0 achterstand de rust in ging.Ook in de 2helft een beter Stedum dat zeker goed voetbalde maar het geluk niet aan hun kant had. Het zegt genoeg dat de Stedumer doelman niks te doen kreeg en gelukkig maar want zijn duimen zijn nog niet hersteld. Stedum bleef de aanval zoeken maar werd steeds niet beloond voor het harde werken en hierdoor kon Stadspark uiteindelijk nog uit een corner scoren via een kopbal waarbij de scheids voor duwen in de rug had moeten fluiten. Jongens voor de volgende keer een wedstrijd duurt 90 minuten en of dat nu de eerste 10 minuten is of de laatste 10 minuten is dat maakt in een wedstrijd niks uit. Want Stedum 2 had deze zaterdag zeker een punt verdiend maar dan moet je als team wel bij de les zijn. Want de eerste 10 minuten hebben deze wedstrijd bepaald. De komende tijd pakt Stedum 2 de draad weer op en met een portie werklust en instelling gaan er zeker nog punten komen.