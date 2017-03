Futsal Stedum doorbreekt negatieve reeks

Net voor de winterstop stond Futsal Stedum op een tweede plek in de competitie. De ploeg liep net voor de winterstop onterecht tegen een nederlaag doordat kansen niet werden benut. Door veel blessures en afwezigen werd dit de enige nederlaag maar werd er in 2017 vier keer op rij verloren.Op 3 maart werd deze negatieve reeks doorbroken met een overwinning op Futsal Winsum 5. Twee weken later kreeg dit een vervolg tegen Vijfje 8 waartegen thuis met 4-3 was gewonnen. Bij Vijfje kwam de Stedum eerst op een achterstand maar hierna werden de zaken snel in orde gemaakt. Na een overtreding op Diederik Dijk ging de bal op de stip waarna Tiemen Dijk beheerst raak schoot. Vrij snel hierna bracht Diederik Dijk de stand op 1-2 met een mooie sleepbeweging. Even later scoorde Tiemen Dijk na een mooie aanval de 1-3. Door balverlies werd de goed keepende Hovenga gepasseerd. Stedum kwam snel weer op 2-4. Het was Michel de Graaf die Tiemen Dijk goed aanspeelde welke de bal goed terug legde op broer Diederik welke met een droog schot de keeper kansloos liet. Na de rust wist wederom Diederik Dijk uit een lange bal van Michel de Graaf te scoren en even later was er een kopie van deze aanval zodat er een stand van 2-6 op het scorebord stond. De wedstrijd leek gespeeld maar Vijfje wilde daar niks van weten en kwam terug tot 5-6. Verder liet Stedum het niet komen. Het was weer Diederik Dijk die scoorde en Vijfje het geloof in een goed resultaat ontnam. Stedum kwam zelfs nog op 5-8. Een lange bal van Marten Hovenga werd goed verlengd door Michel de Graaf waardoor Diederik zijn 6van de avond kon scoren. Dat het nog 6-8 werd was slechts voor de statistieken. En zo heeft Stedum weer een kleine reeks staan en hopelijk kan dit een vervolg krijgen op 24 maart in de thuiswedstrijd tegen Reuz 3.