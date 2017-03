Pijnlijk verlies SIOS.

SIOS verloor zaterdag in op pijnlijke wijze van BSVV. In Bovensmilde werd het een 3-2 nederlaag in een wedstrijd waarin SIOS de nodige kansen op meer kreeg maar door dit verlies nadrukkelijk naar beneden moet kijken.Bron: Ommelander Courant.In Bovensmilde begon het allemaal prima voor SIOS dat in de 17minuut door een doelpunt van Stefan Bultena aan de leiding kwam. Na deze vroege voorsprong verslapten de gasten echter iets wat er voor zorgde dat de gastheren in de 35minuut weer op gelijke hoogte kwamen. Nog voor de rust kwam BSVV vervolgens ook nog op 2-1 tegen een SIOS dat voor de rust onvoldoende reageerde op de dadendrang van de thuisploeg. Dat zorgde dat trainer Erwin Molog in de rust zijn spelers wat meer op scherp zette omdat Molog er van overtuigd was dat er in het duel tegen het op een vierde plaats staande BSVV nummer vier zeker wat te halen zou zijn. Maar als snel in de tweede helft waren het weer de gastheren die wisten te scoren zodat SIOS nu een 3-1 achterstand moest wegwerken. Na deze derde treffer voor de thuisploeg kwamen er vervolgens voldoende kansen voor de gasten. Maar de echte scherpte ontbrak bij de ploeg van trainer Erwin Molog die zag dat de 15-jarige Gijs Huinder in de slotseconden nog de 2-3 scoorde. ,,Voor Gijs was dat zijn eerste l in SIOS1 maar voor ons kwam de goal te laat om er nog een slotoffensief uit te persen,” aldus Molog die nu met SIOS voor drie cruciale weken staat. ,, We moeten in de komende drie duels tegen GRC, ODV en VVK echt punten pakken willen we ons niet in de problemen brengen.