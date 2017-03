Stedum in krankzinnig duel langs GVAV Rapiditas.

Een krankzinnige wedstrijd speelde Stedum zaterdagmiddag in Groningen tegen GVAV Rapiditas. In een duel waar aan de kant van de opponent de spelers elkaar nauwelijks kenden wonnen de Stedumers uiteindelijk met 4-5 maar waar volgens trainer Wim Nubé ook alles mee was gezegd.Voor het duel tegen GVAV Rapiditas ging er op Kardinge al van alles fout voor de Stedumers. Zo moest de ploeg opeens verkassen naar een andere kleedkamer en werd er door een andere ploeg geprobeerd het coachbord van trainer Wim Nubé mee te nemen richting andere oorden. Daarnaast bleken er in eerste instantie maar zes spelers van GVAV Rapiditas aanwezig te zijn die werden aangevuld met spelers uit andere teams om zo tot een elftal te komen. Al dat gedoe voorafgaand aan het duel weerhield Stedum er echter niet van om door goals van Tiemen Pestman en Siebrand Dijkema al na twintig minuten met 0-2 aan de leiding te gaan. Het gemêleerd gezelschap aan de kant van de gastheren kwam voor de rust echter nog terug tot 2-2. Na de pauze zorgde Tiemen Dijk er met twee treffers voor dat zijn ploeg, met nog achttien minuten te spelen, op een 2- 4 voorsprong kwam en er geen vuiltje meer aan de lucht leek voor de Stedumers. Maar niets was gek in dit door diverse oorzaken knotsgek duel want de gastheren kwamen weer terug tot 4- 4. Een stand die in de 88minuut nog steeds op het scorebord stond. Maar in werkelijk de slotseconden van dit krankzinnig duel wist Tiemen Dijk met zijn derde treffer van de middag de stand op 4-5 te brengen wat ook de eindstand werd. Een eindstand waar Wim Nubé al bijna niet meer op had gerekend. ,,Dit was echt een duel waarin we duur puntverlies hadden kunnen leiden. Maar gelukkig is ons dat bespaard gebleven in een entourage dat werkelijk niets met het voetballen in de standaardklasse te maken had.”