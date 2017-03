Eenvoudige zege Rood Zwart Baflo.

Op een veld wat de vergelijking met een knollentuin glansrijk kon doorstaan won Rood Zwart Baflo eenvoudig van Jistrum. In het gelijknamige dorp werd het een 6-0 zege voor de Bafloërs die zich hiermee op een keurige derde plaats handhaven.Al snel in het duel tegen rode lantaarndrager Jistrum kwam Rood Zwart Baflo op een 0-1 voorsprong. Uit de eerste aanval van de gasten schoot Nico de Vries op doel. Via een polletje veranderde de bal dusdanig van richting dat de doelwachter van Jistrum kansloos was op het schot van de middenvelder. Nadat de gasten vervolgens meerdere mogelijkheden kregen om de voorsprong te vergroten duurde het tot de 21minuut voor er weer werd gescoord. Een voorzet van de prima spelende Justin van Solkema leek door iedereen te worden gemist. Maar bij de tweede paal stond nog Chris ten Boer die met een simpele voetbeweging de 0-2 aantekende. Dit werd ook de ruststand na een helft waarin Rood Zwart Baflo absoluut niet goed speelde en het van geluk mocht spreken dat het bij Jistrum ook allemaal niet veel voorstelde.Na de rust veranderde er in eerste instantie niet veel aan het spelbeeld. De thuisploeg probeerde wel om de aansluitingstreffer te forceren maar slaagde daar niet in. In de 60waren het de gasten die op 0-3 kwamen door een goal van Dennis Tromp. Dat zorgde dat de koppies bij de thuisploeg al wat meer naar beneden gingen en wat helemaal het geval was toen Dennis Tromp de 0- 4 scoorde. Na de vierde goal voor de bezoekers was het helemaal klaar in Jistrum waar Dennis Tromp even later met de 0-5 een glaszuivere hattrick op zijn naam kreeg. In de slotfase was vervolgens het slotakkoord voor Rick Danhof. De jonge aanvaller zorgde met een beheerste schuiver, die onderweg nog even licht werd getoucheerd door een verdediger van Jistrum, voor een eindstand van 0-6 in het voordeel van een veel beter maar verder matig spelend Rood Zwart Baflo.