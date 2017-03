Winsum VR1 wint nipt van Bedum VR1

Het was dan ook wel enigszins verrassend dat al na 19 minuten Bedum 4 keer had afgetrapt: 1 keer om de wedstrijd te laten beginnen en 3 keer omdat hun keeper de bal uit het net moest vissen. Zonder tot goed voetbal te komen waren 3 aanvallen “uit het boekje” voldoende voor Winsum om de wedstrijd gespeeld te doen lijken. Het 1e doelpunt in de 4e minuut ontstond toen Marlies Bijman Alieke Tuin op links de diepte in stuurde. Haar lage voorzet bereikte Jolien Dijk bij de 2e paal en haar strakke schot laag in de verre hoek was de Bedumse keeper te machtig. Al 1 minuut later onderschepte Chantal Streppel de bal in de Bedumse verdediging en legde de bal panklaar voor de vrijstaande Alieke Tuin die eenvoudig kon binnentikken (0-2).

Of het nu kwam door gemakzucht aan de kant van Winsum of doordat Bedum meer gas gaf, feit was dat er een fase aanbrak waarin Bedum het betere van het spel had en keeper Willisa Scholtens van Winsum een aantal keren haar kwaliteiten moest tonen. Ondanks dat het aan Winsumse kant niet liep werd het in de 19e minuut toch 0-3, toen Alieke Tuin Chantal Streppel met een verre dieptepass alleen voor de keeper zette en zij deze kans knap verzilverde. Het spel van Winsum werd er ondanks de ruime voorsprong niet beter op en dat bood Bedum na rommelig verdedigen aan de kant van Winsum de kans om 1-3 te maken. Dat was ook de ruststand.



Na rust was het voetballend niveau niet hoog. Bedum wilde wel maar was te beperkt in haar middelen en Winsum wilde wel, kan het ook wel, maar deed het niet. Bedum was gevaarlijk door hun snelle spitsen en (goede) kansen aan Winsumse kant werden om zeep gebracht. Niet geheel onverwacht viel een kwartier voor tijd de 2-3, toen Yvonne Visser de bal als laatste vrouw van Winsum volledig verkeerd raakte en Anouk Sikkema van Bedum de mogelijkheid gaf om alleen op het doel af te gaan van Willisa Scholtens. De keeper verkleinde haar doel goed en het schot van de Bedumse aanvaller leek een prooi te worden voor de keeper, maar op onverklaarbare wijze verdween de bal toch langzaam over de doellijn. Daarna was het alle zeilen bijzetten voor Winsum. Bedum voelde dat er wat te halen viel. Alle meegekomen supporters uit Winsum hielden hun adem in toen Anouk Sikkema van Bedum zelfs de 3-3 maakte, maar ze bleek ruim in buitenspelpositie te staan. Op aanwijzing van de grensrechter van Winsum keurde clubscheidsrechter Ten Kate tot grote teleurstelling van alles wat Bedum was het doelpunt af. Vermeld moet worden dat een scheidsrechter die op zo’n cruciaal moment een vlagsignaal van een clubgrensrechter overneemt een voorbeeld is van eerlijkheid en rechtvaardigheid, waar andere clubscheidsrechters een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat na de wedstrijd de leiding van Bedum als ook de toeschouwers aangaven dat het inderdaad buitenspel was, siert de club Bedum. Dat bracht hun uiteindelijk geen punten, want de wedstrijd eindigde in 2-3. Was de wedstrijd niet goed, de spanning aan het einde van de wedstrijd vergoedde veel.







Komende zaterdag speelt Winsum thuis op sportpark Schouwerzijlsterweg om 14.30 uur tegen Bergum. Bedum speelt dan in Assen tegen koploper ACV.



Opstelling Winsum VR1:



Keeper: Willisa Scholtens



Achter: Annick de Vries, Sabine Jansen, Yvonne Visser (80e min: Indy Balk), Marlies Bijman

Midden: Jenny de Blécourt, Linda Bakker, Melinda Hilbelink



Voor: Alieke Tuin, Jolien Dijk (75e min: Danielle Mulder), Chantal Streppel





Einduitslag: 2-3 (rust: 1-3)



Scoreverloop:



4e minuut: 0-1 Jolien Dijk (assist Alieke Tuin)



5e minuut: 0-2 Alieke Tuin (assist Chantal Streppel)



19e minuut: 0-3 Chantal Streppel (assist Marlies Bijman en Alieke Tuin)

22e minuut: 1-3 Anouk Sikkema



75e minuut: 2-3 Anouk Sikkema

Afgelopen zaterdag gingen de vrouwen van Winsum VR1 op bezoek bij hekkensluiter Bedum VR1. Coach Alfred Sterrenberg van Winsum moest het stellen zonder Saskia Bakker (enkelblessure), Minke Lalkens (kuitblessure, vrijdag opgelopen tijdens een schoolvoetbaltoernooi) en Berber Hokwerda (na maanden afwezigheid binnenkort weer inzetbaar). Daarnaast waren er fysieke ongemakken bij Alieke Tuin, Chantal Streppel en Sabine Jansen en bleken een aantal meiden niet in de vorm van hun leven. Zorgen dus voor de coach, die ook nog moest zorgen dat het spook van onderschatting niet zou gaan rondwaren binnen het team.