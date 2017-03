SV Bedum en Harkstede vergeten beide te scoren

Na een serie van 10 ongeslagen wedstrijden zou je zeggen dat de Bedumers bij de top 3 moeten staan. Echter, een aantal van die wedstrijden eindigde in een gelijkspel dus werd het de hoogste tijd dat de paarshemden een belangrijke wedstrijd tegen een directe concurrent winnend zou afsluiten. Vandaag was die kans er tegen Harkstede. Een ploeg die lang boven aan heeft gestaan, maar in de laatste weken wat steken heeft laten vallen. In een duel wat voetballend niet veel om het lijf had deelde de ploegen na 90 minuten de punten. Het werd 0-0.Het eerdere duel deze competitie eindigde in een 1-1, na een extreem late goal van Harkstede. Beide kampen waren dus bewust van elkaars krachten en hielden elkaar in de beginfase dan ook in de tang. Bedum probeerde rustig op te bouwen, maar mede door de druk van Harkstede en de onwennigheid aan het veld kwam dit amper uit de verf. Ook Harkstede deed al snel een beroep op de lange bal in een poging de doelgerichte spitsen te bereiken. Dit kwam niet ten goede val het spel. Toch waren de eerste grote kansen voor Bedum. Na een overwicht op het middenveld eindigde de eerst goedlopende aanval ook meteen in een grote kans. Smit werd aan de linkerkant weggestuurd en met een strakke voorzet bediende hij Helder op maat. De aanvallende middenvelder had het vizier echter niet op scherp. De hoge ballen werden in het eerste half uur door beide teams goed verwerkt en de duels werden feller. De (jonge) scheidsrechter zat kort op elke situatie en floot overigens uitstekend. Na 43 minuten zou zich de grootste kans voor Bedum voor doen. Een scherp ingedraaide corner van Smit leek simpel gevangen te worden door de keeper, maar hij kwam in botsing met zijn eigen verdediger. Hierdoor kwam de bal recht voor de voeten van Rietvoort die met een kopbal van dicht bij de bal in de hoek probeerde te sturen. Met een katachtige redding en hulp van de paal mag het een wonder heetten dat Bedum niet ging rusten met een 0-1 voorsprong.In de rust werd Gall ingebracht voor Wal. In het tweede bedrijf kantelde het duel in het voordeel van de thuisploeg. Niet dat het spel er beter op werd, maar het team uit Harkstede speelde verder vooruit in een poging het slappe spel van de eerste helft teniet te doen. Bedum deed vooral een poging om de groenhemden tegen te houden en via de rappe voorwaartsen in de counter iets te forceren. Al snel in de tweede helft moest Fokkema gewisseld worden voor Stolwijk en leek Bedum al snel door de wissels heen te gaan. De hoge ballen strandde veel op het centrale duo van Bedum, maar Harkstede drong steeds meer aan. Er ontstond steeds meer een glansrol voor stand-in keeper Darwinkel, die de spits van Harkstede een halt toe riep na een keurige individuele actie over de zijkant. In de 80minuut leek Bedum toch te capituleren. Na een scrimmage op het middenveld kreeg Harkstede de bal mee en dribbelde de middenvelder de zestien in. Verdediger Van Loenen zag geen andere optie dan de noodrem. Na een tackle van achteren floot de scheidsrechter gedecideerd voor een penalty. Dit leek een koud kunstje voor topscoorder Aalfs, maar met een uitstekende redding tikte Darwinkel de bal uit de hoek. Mulder kwam in het veld voor Mol in een poging een punt eruit te slepen. Dit leek alsnog de mist in te gaan toen in de 87minuut een voorzet werd teruggelegd in de zestien en de meegekomen verdediger van Harkstede de bal inknikte. De grensrechter van Bedum besloot echter anders en de scheidsrechter ging af op het signaal van zijn assistent. Dit echter tot woede van alles dat Harkstede ademde. Kort hierna floot de scheidsrechter en moesten beide ploegen genoegen nemen met een puntendeling. Iets wat over twee helften een terechte uitslag is. Door de uitslagen op de andere velden blijven de Bedumers voorlopig 4in de vijfde klasse D. De ploeg van Visser heeft echter wel alles nog in eigen handen om aan het einde van het seizoen grote kans te maken op promotie(wedstrijden). Volgende week staat de topper op het programma, waarbij koploper Blauw – Geel ’15 op bezoek komt in Bedum. Aanvang 14.00 uur.