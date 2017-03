Kloosterburen onderuit tegen Blauw Geel’ 15

Zondag stonden de nog resterende minuten van het op 4 december 2016 gestaakte duel tussen Kloosterburen en Blauw Geel ’15 op het programma. Resterende minuten die op een nauwelijks te bespelen veld werden gespeeld en die bij de thuisploeg zorgde voor een opvallende comeback als speler van de ondertussen 47-jarige voorzitter Ron Bolt.Zondagmiddag stond in Kloosterburen het restant van het op 4 december 2016 gestaakte duel tussen Kloosterburen en Blauw Geel’15 op het programma. Een duel dat toen gestaakt werd door scheidsrechter Bloem nadat hij een aantal minuten eerder een speler van de thuisploeg, Kevin Kat, ten onrechte met een rode kaart had weggestuurd. Bloem was namelijk van mening dat de verdediger van Kloosterburen in de eerste helft ook al een gele kaart had ontvangen. Een waarneming die niet klopte omdat het Joachim Steur was die de gele kaart had gekregen en niet Kevin Kat. De arbiter was die zondag echter niet op andere gedachten te brengen zodat Kloosterburen met een man minder verder moest. Die foutieve beslissing zorgde er vervolgens voor het er allemaal niet gezelliger voor de arbiter werd die allerlei verwensingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg en daar op een gegeven moment klaar mee was. Bij een stand van 0-3 in het voordeel van Blauw Geel’15 staakte Bloem vervolgens het duel en hoewel zowel Kloosterburen als Blauw Geel’15 nog probeerden de onpartijdige over te halen om het duel uit te spelen bleef Bloem bij zijn standpunt. Dat zorgde dat de resterende 29 minuten uiteindelijk voor zondag 5 maart werden vastgesteld. Maar op zondagmorgen zag het er opeens naar uit dat de resterende minuten niet gespeeld konden worden. Het had in de nacht van zaterdag naar zondag behoorlijk geregend en na overleg met Blauw Geel ’15 en scheidsrechter Poort uit Appingedam werd besloten dat de leidsman het laatste woord zou hebben. Dat zorgde dat de arbiter eerder naar Kloosterburen was vertrokken om het veld te keuren om er zo voor te zorgen dat de gasten uit Groningen geen vergeefse reis naar Kloosterburen hoefden te maken. Rond 12.30 uur gaf de Poort echter groen licht maar ook alleen maar omdat er maar iets minder dan een half uur gespeeld hoefde te worden. ,,Meer kan absoluut niet. Maar in overleg met het bestuur van Kloosterburen laten we de nog resterende minuten toch spelen.”Negenentwintig resterende minuten waarin Kloosterburen dus een 0-3 achterstand moest wegwerken. Dat mocht de thuisploeg met elf spelers doen want de onterecht gegeven rode kaart aan Kevin Kat was geseponeerd. Dat was een prettige opsteker voor de thuisploeg die een waslijst aan afwezigen had. Want naast de dit seizoen al langdurig afwezigen waren zondagmiddag ook Joost Gerdez en Jeroen Holman niet beschikbaar en was Bart Korhorn nog te geblesseerd om te spelen. Dat zorgde voor een comeback van voorzitter Ron Bolt die op 47-jarige leeftijd zondagmiddag in de basis begon tegen een Blauw Geel ’15 dat als koploper naar Kloosterburen kwam. Een gegeven wat er voor zorgde dat aan de kant van de thuisploeg de verwachtingen niet echt hooggespannen waren.Nadat scheidsrechter Poort het duel had vrijgegeven was daar toch al snel een eerste kans voor de thuisploeg. De deze keer op het middenveld spelende Arjan van der Laan kwam op ongeveer twintig meter van het vijandelijk doel in balbezit maar zag zijn schot net naast het doel van Bjorn Groninger gaan. Een minuut later had het 0-4 kunnen staan. Maar met een fantastische safe tikte Kloosterburen-goalie Sander Adema een vlammend schot van Youri Kleve uit de bovenhoek. Zo werd het direct een begin waarin beide ploegen de kans kregen om in het geval van Kloosterburen nog wat te forceren en voor Blauw Geel’15 om het duel op slot te gooien. Rond de 72minuut was daar een volgende kans voor de gasten. Olger Jonker beging een overtreding op Youri Kleve die de vrije trap overliet aan Michiel Hovenkamp. De middenvelder zag zijn fraai gekrulde bal echter net naast het doel van Sander Adema verdwijnen. Drie minuten later kwam Kloosterburen terug tot 1-3. Ron Bolt werd in het strafschopgebied van de bezoekers aangespeeld door Arjan van der Laan. De clubtopscoorder aller tijden van de thuisploeg gooide zijn hele ziel en zaligheid in het duel met Frank Boonstra om vervolgens tot een schot op doel te komen. Via het lichaam van Blauw Geel’ 15-doelman Bjorn Groninger caramboleerde de bal voor de voeten van Bo Tukker die van dicht bij de stand op 1-3 bracht.Direct na deze goal wisselden de bezoekers twee keer. Leon van Dijken en Frank Boonstra gingen naar de kant en binnen de lijnen kwamen Alex Bron en Kevin Johnson. Richting de slotfase van de nog te spelen minuten had Kloosterburen de spanning nog meer kunnen terugbrengen wanneer Bert Mennes iets meer geluk had gehad. De aanvoerder zag zijn schot echter rakelings naast het vijandelijk doel gaan. Met nog vijf minuten op de klok sloeg nog even de vlam in de pan. De geslepen Ron Bolt was al een paar minuten duidelijk op ‘zoek’ naar een strafschop en in de 85minuut had arbiter Poort die kunnen geven. Bolt werd namelijk binnen de beruchte lijnen wel degelijk aangetikt en ging met veel misbaar naar de grond. Maar de onpartijdige weigerde echter om de bal op de stip te leggen. De spelers van de tegenpartij waren duidelijkover de actie van de routinier die het vervolgens aan de stok kreeg met zijn directe tegenstander Tim Stoppels. Terwijl Ron Bolt en Stoppels nog wat aan het bakkeleien waren werd er aan de overkant van het veld gescoord . De ingevallen Kevin Johnson stuurde Youri Kleve op avontuur stuurde die op zijn beurt vrij voor Sander Adema kwam. Die moest vervolgens het antwoord schuldig blijven op het met veel gevoel gegeven schot van Kleve: 1-4. Uiteraard zorgde de vierde goal er voor dat het duel nu helemaal beslist was en dat was een gegeven waar men zich na afloop aan de kant van de thuisploeg, gezien het groot aantal invallers, niet heel erg druk om wenste te maken.Kloosterburen- Blauw Geel’15: Tot aan 60minuut 0-3. Eindstand: 1-425. Johnson 0-1. 36. Kleve 0-2, 50. Kleve 0-3, 75. Tukker, 87. Kleve 1-4Scheidsrechter: Poort ( Appingedam)Kloosterburen: Adema; Steur, Kat, Mennes, Jonker; De Schutter, Martini, Tukker, Van der Laan; Bolt, Wiersum.Blauw Geel’15: Groninger; Stoppels, Van Dijken( 76. Johnson), Boonstra( 76. Bron), Mulder; Dirks, Klootsema, Hovenkamp, Mast; Krauss, Kleve