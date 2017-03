Onnodig verlies SIOS tegen RWF

SIOS leed zaterdag een dure en onnodige 0-3 nederlaag tegen nummer twee RWF. In een wedstrijd waarin de thuisploeg het grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij was vergat het echter zijn kansen te benutten tegen een ploeg die met Erik-Jan van Wijk een schutter in de ploeg hadden die alle drie de goals voor zijn rekening nam.SIOS had de laatste weken nauwelijks kunnen trainen. Dit omdat het trainingsveld in Sauwerd eerst door de vorst en later de door de regen niet of nauwelijks bespeelbaar was. Dat zorgde dat trainer Erwin Molog met zijn selectie deze week was uitgeweken naar het complex van FC Lewenborg om daar op kunstgras toch de nodige trainingsarbeid te kunnen verrichtten. ,,Ideaal is natuurlijk anders maar ik was blij met dit alternatief. In aanloop naar een wedstrijd op natuurgras train je natuurlijk ook liever op een dergelijke ondergrond maar dat zat er deze week echt niet in, aldus Molog die voor zijn ploeg een pittig duel verwachtte. ,,In Frieschepalen wonnen we eerder dit seizoen nog ruim met 2-5. Maar dat verwacht ik vandaag niet als ik heel eerlijk ben. RWF won bijvoorbeeld een paar weken geleden uit nog met 3-6 van Lycurgus. Aan de andere kant verspeelden ze na de winterstop ook weer heel gemakkelijk punten tegen Haulerwijk en Opende. Dus wat betreft zie ik vandaag wel kansen hoewel we het helaas wel zonder de afwezige Jens Ruesink en geblesseerden Hylke Zijlstra, Jacob de Haan en Pieter Jan Kwant moeten doen.”Nadat de jonge scheidsrechter Tyler uit Assen voor de eerste keer had gefloten moest SIOS-doelman Reinder de Haan al in de 5minuut zijn eerste serieuze redding verrichten. De Haan kon met een prima reflex nog voorkomen dat RWF op een vroege voorsprong kwam. Vijf minuten later had de thuisploeg vervolgens op voorsprong kunnen komen. Stefan Bultena zag zijn schot echter net over het doel van RWF-keeper Jacob-Jan Weening gaan. Zo was de toon al vroeg gezet in de beginfase van een eerste helft waarin SIOS steeds meer de bovenliggende partij werd. Er kwamen voor de thuisploeg steeds meer kansen op de openingstreffer zoals die in de 25minuut. Op het middenveld pikte Reinder Haaksema de bal op om vervolgens met een prima pass Sander Bultena in stelling te brengen. Maar net voordat de middenvelder wilde uithalen stuiterde de bal de andere kant op zodat Bultena in het luchtledige trapte en de kans op de 1-0 voor de thuisploeg verkeken was. In de 27minuut moest RWF vervolgens een eerste wissel toepassen. Aan de kant van de gasten ging Ralph Wagenaar naar de kant en in de ploeg kwam Hilbert Jongsma. Een wissel met vervelende gevolgen voor de thuisploeg. In de 32minuut stond dezelfde Hilbert Jongsma namelijk aan de basis van de 0-1. De invaller stuurde op de rechtervleugel Jacob Veeninga met een fraaie pass op avontuur. Veeninga leverde vervolgens een prima voorzet af bij Erik-Jan van Wijk die de bal vervolgens achter een kansloze Reinder de Haan schoot. Een minuut later kreeg Mike Wijma een enorme kans op de gelijkmaker. Reinder Haaksema verstuurde een pass naar Stefan Bultena die met een handig overstapje Wijma in scoringspositie bracht. Helaas voor de thuisploeg faalde de mee opgekomen verdediger in de afwerking zodat het 0-1 bleef. In de 39minuut werd vervolgens invaller Hilbert Jongsma aan zijn hoofd geraakt door een ploeggenoot. Jongsma ging met een stevige bloedneus naar de kant en zou ook niet meer terugkeren. Als zijn vervanger kwam Anko Bijlsma binnen de lijnen. In de derde minuut na rust kwam SIOS bijna op een 0-2 achterstand. Knullig uitverdedigen van Reinder de Haan zorgde dat Dirk Zwakenberg in moeilijkheden kwam waar Erik-Jan van Wijk bijna van kon profiteren. In de 52minuut kwamen de gastheren met een man minder te staan. Even buiten het eigen strafschopgebied schoffelde Peter Nanninga zijn directe tegenstander Jan-Erik van Wijk stevig onderuit, Wat volgde was een rode kaart voor de aanvoerder van SIOS wat in de ogen van velen een te zware straf was. Maar de uitstekend fluitende onpartijdige Tyler bleef bij zijn mening zodat de thuisploeg met tien tegen elf de 0-1 moest proberen weg te poetsen. Tien minuten na de plaatsverwijzing van Nanninga had het gelijk kunnen staan in Sauwerd. Stefan Bultena werd prima aangespeeld door Jochem Huinder. De goalgetter aan de kant van de thuisploeg had echter teveel tijd nodig om tot een gericht schot te komen waardoor ook deze kans in rook opging. Bewonderenswaardig was wel dat SIOS bleef proberen om langszij hun matig spelende opponent te komen. De Friezen mochten dan een tweede plaats op de ranglijst innemen, het spel van RWF kon maar weinig toeschouwers echt bekoren. En ook RWF-trainer Marco van der Veen was duidelijk niet te spreken over de verrichtingen van zijn mannen. Met regelmaat bulderde zijn stem namelijk over het veld na weer een ondoordachte actie van een van zijn spelers. In de 73minuut kon Van der Veen wast opgeluchter ademhalen en zag zijn collega Erwin Molog dat het er slecht voor zijn ploeg uit ging zien. Nadat Reinder Haaksema een minuut eerder een vrije trap nog rakelings naast had zien gaan schoot Erik-Jan van Wijk, uit een voorzet van Jacob Veeninga, namelijk de 0-2 op het scorebord. Een tussenstand die er voor zorgde dat de gastheren een beetje met de moed der wanhoop op jacht gingen naar eerst de aansluitingstreffer. Maar helaas voor de thuisploeg kwam daar niets van terecht. In de 78minuut trapte Jochem Huinder in het eigen strafschopgebied namelijk finaal mis waardoor Erik-Jan van Wijk opeens in scoringspositie kwam. De bonkige spits wist wel raad met dit buitenkansje en zo stond het dus 0-3 in Sauwerd. Een stand waar in de slotfase verder geen verandering meer in kwam waardoor het voor SIOS een hele vervelende nederlaag werd. Een nederlaag die er voor zorgde dat trainer Erwin Molog nog op het veld al een stevige nabespreking hield over een duel waar voor de thuisploeg absoluut meer had ingezeten dan een 0-3 nederlaag.SIOS-RWF: 0-3( 0-1)32.Van Wijk 0-1, 73. Van Wijk, 78. Van Wijk 0-3.Scheidsrechter: S.D. Tyler ( Assen)Rode Kaart: Nanninga( SIOS)SIOS: Reinder de Haan; Zwakenberg, Kasper, Nanninga, Wijma( 80. Ezinga); Sander Bultena( 82. Gijs Huinder ), Bolt, Allert de Haan; Haaksema; Stefan Bultena( 82. Holwerda), Jochem Huinder.RWF: Weening; Wagenaar( 27. Jongsma/39. Bijlsma ), Van der Meulen, Postma, Cornelis Veenema; Helmus, Jacob Veenema, Jan-Sicco Veenema; Baron, Donker, Van Wijk( 80.Roersma).